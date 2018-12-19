經營權糾紛 度小月原始店暫停營業

2018-12-19

〔記者邱灝唐／台南報導〕知名台南小吃「度小月擔仔麵」驚傳經營權糾紛！位於中正路上的原始店十七日突然貼出公告，宣布暫停營業，外傳是家族成員在店面租金和商標使用上有糾紛。對此，度小月僅說，會於明年一月下旬擇期重新開業。

下月擇期重新開業

創立於一八九五年的「度小月擔仔麵」是台南百年小吃代表之一，創始人洪芋頭當初看準颱風侵襲所造成的捕魚淡季，挑麵擔沿街叫賣，以便宜的麵食讓討海人能「度過小月（淡季）」，隨後也靠著從福建學來的肉燥打出知名度。度小月已傳承至第四代，全台共有六家店且由家族成員各自經營。

不過，位在台南中正路上的原始店卻於十七日貼出暫停營業公告，並寫出家族經營權沒有正式的交接程序，以及房東長年未簽訂租賃合約，每月坐領五萬元租金，迫於無奈之下才無法對外營業。公告貼出後，消息立刻傳開，其他店家不得不發出新聞稿澄清仍正常營業。

傳第四代姊弟理念不合

外傳風波起因於第四代家族中的姊弟對於店面租金和商標使用上理念不合，協商不成才暫時歇業，以進行「家族內部協調溝通事宜」。對此，品牌發言人張贛鈴不多加回應，僅強調第四代成員會繼續各司其職，並利用二○○七年合資成立的「一森企業股份有限公司」，協力擦亮老店招牌。

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