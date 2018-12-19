流感週增25重症 2例未滿6個月

2018-12-19

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署統計，上週新增流感重症二十五例，其中兩例是出生未滿六個月嬰兒（非公費流感疫苗接種對象），提醒六個月內嬰兒的父母、幼托機構人員均符合公費流感疫苗接種條件，儘速接種並落實勤洗手等習慣，以降低嬰幼兒感染風險。

疾管署統計，今年從十月進入本流感季以來，累計一二四例流感重症，為近三年同期次高，其中十一例死亡，則是近三年同期最低。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，上週類流感門急診就診共計六萬一六二八人次，與前一週持平，但新增二十五例重症。

新手父母、幼托人員應速打疫苗

疾管署防疫醫師林詠青指出，新增重症年齡介於出生三個月至九十一歲，其中兩例未滿六個月，分別是三個月大、四個月大嬰兒，無慢性或潛在疾病，卻仍併發重症，提醒出生未滿六個月嬰兒雖非公費流感疫苗接種對象，但六個月內嬰兒的父母、幼托機構人員均符合公費流感疫苗接種條件，可儘速接種並落實勤洗手等習慣，減少嬰幼兒感染風險。

成人疫苗剩19萬劑 幼兒7萬劑

疾管署副署長莊人祥說明，截至十二月十六日，公費流感疫苗接種超過四九三萬劑，目前成人劑型約剩下十八．九萬劑，除了台北市調撥至台北市立聯合醫院附設十二區院外門診部、苗栗縣調撥至十八家衛生所、花蓮縣調撥至十三鄉鎮市衛生所及衛福部花蓮醫院豐濱分院提供接種外，其餘縣市依合約院所疫苗庫存調整分配。

幼兒劑型約剩下七．二萬劑，除了新北市、宜蘭縣、嘉義市依合約院所疫苗庫存調整接種地點外，其餘縣市均未變更地點。

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