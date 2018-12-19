小英呼籲防疫大作戰 守護滷肉飯

2018-12-19

〔記者蘇永耀、劉力仁、簡惠茹／台北報導〕非洲豬瘟疫情延燒，蔡總統前天和行政院長賴清德聽取相關部會報告，總統昨進行第三次的迴廊談話再談非洲豬瘟，蔡總統拿出上頭有滷肉飯照片、寫著「防疫大作戰！守護滷肉飯！」的手板，呼籲民眾重視。

防檢局主秘鄭純彬表示，非洲豬瘟侵台的話，台灣的豬隻將會大量撲殺，根據當年口蹄疫的經驗，到時候豬價大跌，一般民眾也不敢吃豬肉，最直接的傷害就是大家平常吃的東西，例如國民美食滷肉飯，甚至可能會消失，價格也可能會從平價美食變貴。

彰化縣前文化局長陳文彬在臉書貼文說，來彰化第一個會想到就是彰化的爌肉飯，彰化人幾乎二十四小時都吃爌肉飯，如果台灣的豬感染了非洲豬瘟，台灣的豬肉市場消失了，彰化人再也沒有爌肉飯、滷肉飯、滷豬腳可以吃了，彰化人會崩潰。

網友憂國民美食消失 發起保衛戰

有網友擔心，一旦台灣淪為疫區，從路邊攤販到加工食品代工廠、大公司差不多都要倒，大家只能吃素過日子。

有網友則發起「滷肉飯保衛戰」，揚言捍衛滷肉飯，批評那些帶豬肉闖關的民眾不知道嚴重性，一旦台灣豬淪陷，國民美食滷肉飯、肉燥飯、爌肉飯、豬腳飯、腿庫飯、排骨飯、豬頭皮、嘴邊肉都將消失，中秋節沒有肉可烤，人生也沒有樂趣。

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