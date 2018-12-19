帶肉品入境 4天裁罰59件

2018-12-19

〔記者簡惠茹、朱沛雄／台北報導〕非洲豬瘟中央災害應變中心昨天成立，為了將疫情阻絕境外，也首次成立邊境管制組。由於染上非洲豬瘟的豬肉一旦進入廚餘系統，若未經攝氏九十度以上蒸煮至少一小時，食用的豬隻可能遭感染，全國展開大稽查，已有四場養豬場未高溫蒸煮廚餘遭罰。

中央成立災害應變中心

中國非洲豬瘟疫情已擴及廿二省（市／區）、達九十五例。農委會昨天起實施首次違規攜帶疫區豬肉入台就開罰二十萬元，第二次一百萬元，上路首日就有兩名中國配偶分別遭罰二十萬元。防檢局統計，從十四日「動物傳染病防治條例第四十五條之一修正案」生效後，四天共裁罰五十九件，其中攜帶疫區豬肉製品二十件，有十九件來源是中國。

行政院長賴清德昨天召集跨部會成立災害應變中心，強調台灣和中國只有一水之隔，每年往來民眾高達八百多萬人次，非洲豬瘟來勢洶洶，須嚴陣以待。

賴揆將視察各防治關鍵節點

賴清德表示，防疫視同作戰，接下來他要親自視察各防治關鍵節點，包含各海關和金門小三通農場等了解執行是否到位；如果任何一個環節沒有達到標準，可能就是防疫破口，希望全國民眾配合，一起站在防疫線上共同努力。

擔任指揮官的農委會代理主委陳吉仲指出，不允許、也不容許非洲豬瘟疫情進入國內，因此中心首次成立邊境管制組，包含農委會、海委會、衛福部、內政部和財政部，就是為了把疫情阻絕境外。

4廚餘養豬場違規挨罰

國內防範疫情方面，農委會副主委黃金城說明，國內養豬場使用廚餘的共計有二千零四十五場，從十二月初到昨天為止，環保署共稽查一千一百四十六場，其中有四場不符合蒸煮規定，將由環保機關依照廢棄物清理法規定裁罰，預計月底完成所有稽查。

黃金城表示，農委會也提早因應提出疫情發生的處理流程：案例確診就會撲殺全場豬隻，屍體將以掩埋、化製或焚化處理。目前已經請各地方政府規劃緊急掩埋動物場所，優先採取就地掩埋方式處理，全國動物屍體掩埋處理量為一百五十九萬頭；化製廠則約能處理一萬五千頭；已請環保署協調地方啟動焚化爐，屆時會先將動物屍體絞碎再焚化。

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