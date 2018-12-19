非洲豬瘟若侵台 衝擊大過口蹄疫／總統呼籲中國不要隱匿疫情 有義務即時通報台灣

2018-12-19

影響養豬產業及民生物價

〔記者蘇永耀、林菁樺／台北報導〕中國處理非洲豬瘟疫情失控，總統蔡英文昨日呼籲中國大陸不要隱匿災情，也有義務即時通報台灣各防疫資訊。台糖也示警，若非洲豬瘟真的登台，由於無疫苗可施打，對經濟衝擊將超越口蹄疫，並波及民生物價等，這場防疫工作需要長期抗戰。

口蹄疫造成經濟損失1700億

總統提到，一九九七年台灣豬隻口蹄疫自中國大陸傳入後，台灣中斷所有豬肉的外銷，造成台灣養豬相關產業約一千七百億損失。經過很長時間的努力，台灣希望很快能夠從口蹄疫的疫區中除名，但是在這個關鍵的時刻又碰到非洲豬瘟的問題。

總統指出，「非洲豬瘟」比口蹄疫還要嚴重，牽涉到的不只是養豬產業的問題，甚至牽涉到很多豬肉製品、食品加工業以及餐飲業；比如早餐的火腿蛋、午餐的滷肉飯、排骨飯以及夜間的小吃攤，整體來看對台灣產業的衝擊相當可觀。

總統強調，這是兩岸的一件大事，外界或許認為這是小題大作，但她認為這是一件很大的事情，「大題本來就要大作」。

無疫苗可打 一旦爆發須全面撲殺

台糖也表示，過去台灣豬隻可外銷、養豬業巔峰時期的年產值曾高達八八六億，一九九七年口蹄疫因走私豬入台而爆發，重挫養豬及周邊食品等整體產業。台糖畜殖事業部執行長鍾得華分析，非洲豬瘟若進到台灣，造成的經濟損失絕對超過口蹄疫，因為口蹄疫有疫苗，但非洲豬瘟流行傳播近百年歷史，至今仍無藥可醫。

鍾得華說，非洲豬瘟一旦爆發，豬隻得全面撲殺，而目前尚無疫苗可施打，將影響養豬戶生計，也會衝擊國內豬隻需求，若仰賴進口，可能帶動豬肉製品價格上漲，進而波及民生物價。

鍾得華表示，防堵第一道防線是海關自陸、海、空全面防堵，包括民眾不可攜帶肉製品回台、養豬戶更不得走私豬隻。第二道防線如台糖等養豬業者，在人車、飼料等方面也要自我嚴格控管。

台糖說，豬隻食用的飼料部分原使用自中國的原物料，目前部分已禁用；此外，人車進入台糖全台十八個養殖場，皆嚴格把關，員工若前往中國等非洲豬瘟疫區，回台一週內不得進入養殖場，而各式車輛如化製車等要全面消毒才能進出。

萬一非洲豬瘟疫情入台，台糖已評估全台合適掩埋處理場址，加上地方政府提供土地，農委會盤點約可處理一六○萬頭豬隻。

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