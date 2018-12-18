吃湯圓肚子脹脹 「支鏈澱粉」搞鬼

2018-12-18

文／陳昕玫

自古以來，冬至吃湯圓象徵團圓之意。而68歲、患有糖尿病的吳伯伯，說起湯圓，真是又愛又怕，他說：「去年天冷時，貪嘴多吃了幾顆湯圓，孰知5-6顆一次下肚後，不僅腹部脹著難受，連飯後血糖都比平常還高，嚇得我今年不太敢吃。」

其實吳伯伯會這樣腹脹還伴隨高血糖，與過量攝取湯圓有很大的關係。

湯圓的主成分為糯米，相較於一般吃的米飯，有更多的「支鏈澱粉」，而「支鏈澱粉」烹煮後較黏，消化速度雖快但消化不完全，大量攝取後，血糖易快速上升，且容易產生腹脹、消化不良等情形。

◎提醒若自己或家人有以下疾病或情況者要特別留心：

●糖尿病

支鏈澱粉消化吸收速度快，血糖易快速上升，且4顆包餡湯圓就等於一碗白飯，建議病友應減量，正餐白飯只吃半碗，而餐間吃兩顆湯圓解饞就好。

●胃食道逆流、腸胃不適、腹脹

一次攝食大量糯米製品，伴隨支鏈澱粉的支鏈端消化不全，且湯圓本身餡料所含的糖分及甜湯都會加重腸胃道負擔，容易出現腹痛、腹脹等情形。

●牙口發育不全、缺牙者

因食物咀嚼不完全，且伴隨湯圓高黏性，易有噎住、嗆食等風險，建議將湯圓切小塊，並充分咀嚼後再吞食。

●中風後吞嚥困難者

中風後患者若伴隨吞嚥困難，不建議攝取高黏度食品如湯圓，以避免嗆咳，導致吸入性肺炎等風險。

除了上述情形外，一顆包餡湯圓的熱量約70大卡，食用時除了注意份量（建議包餡湯圓不超過2顆，小湯圓不超過20顆）之外，並減少黑糖及砂糖等用量，改以枸杞、紅棗提味；或以萵苣、蘿蔔、香菇入湯，減少油炒過的肉絲、蝦米，以避免額外的熱量攝取。希望民眾都能在冬至團圓之際，吃湯圓人不圓！

（作者為林口長庚營養治療科營養師）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/