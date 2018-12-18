新生兒抵抗力弱 當心腦膜炎

2018-12-18

文／楊樹文

嬰幼兒高燒不退要小心！

出生20天的小明（化名）因持續高燒、食慾變差，媽媽顧不得正在坐月子，憂心忡忡地掛急診。

初步診查發現，小明有輕微咳嗽，活動力稍差，體溫38.5度，媽媽說家裡有人感冒，是不是被大人傳染了？

經血液檢查，白血球指數超出正常兩倍，感染指數超出5倍，腦脊髓液的檢查中有400多顆白血球，診斷為新生兒腦膜炎，立即安排小明住進加護病房，經過兩週抗生素等相關藥物治療，小明終於康復，可出院回家，醫護人員買了蛋糕為他補慶彌月，媽媽好感動。

新生兒細菌性腦膜炎主要好發在早產兒、男嬰及母親在懷孕或生產過程中發生感染的嬰兒。新生兒腦膜炎常與敗血症合併一起發生，主要是因為新生兒的血腦屏障發育尚未成熟，因此一旦發生菌血症時，細菌極易侵犯腦膜。

造成新生兒腦膜炎最常見的細菌是B群鏈球菌及大腸桿菌，約佔所有致病菌的75%左右。細菌性腦膜炎在兒科病人中是一項急症，其中新生兒腦膜炎的死亡率可以高達10%至30%，一般常見的急性併發症有：水腦硬膜下積水、腦室炎及腦膿瘍等，而神經性後遺症如：眼盲、耳聾也常發生，尤其是革蘭氏陰性菌。

因此腦膜炎的早期診斷極為重要，然而新生兒很少出現前囟門突出、頸部僵硬等病理現象，通常很難由臨床症狀直接診斷腦膜炎，正確的診斷需要靠做腰椎穿刺，並抽取腦脊髓液做檢查及培養，這樣才能區分新生兒是否罹患腦膜炎。

新生兒引起腦膜炎的症狀並沒有專一性及特別性，通常病嬰會出現活動力變差、厭食、體溫不穩定等症狀，另外還會出現呼吸困難、嘔吐、腹瀉或抽筋等現象。

家人抱抱也要戴口罩、洗手

提醒家長，小於3個月以下的新生兒抵抗力弱，即便是家人抱抱也請戴口罩、洗手（或酒精液消毒），如有發燒或體溫不穩、活動力變差、厭食、嘔吐、腹脹、抽筋、呼吸困難時，應立即掛急診求醫，千萬不要以為嬰兒體溫本來就較高、嬰兒活動力差就是想睡覺，以免發生憾事。

（作者為彰化秀傳紀念醫院兒童過敏科主任）

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