父開夜班車養家 新台灣之子錄取台大

2018-12-18

〔記者俞肇福、陳心瑜／綜合報導〕台灣大學「希望入學」計畫日前放榜，新北市、基隆市都有弱勢學生苦讀的勵志故事。基隆商工學生白書宇是低收入戶，他努力學習、拚獎學金來減輕父母的經濟壓力。

基隆商工白書宇拚獎學金 減輕越籍母重擔

錄取台大森林環境暨資源學系的白書宇是長子，下面有三個弟弟、妹妹。父親為了多賺錢而辛苦擔任夜班司機，越南籍的母親因為不懂中文，無法分攤經濟重擔，是列冊的低收入戶。國三導師蕭培以鼓勵他「靠讀書改變家中經濟，開創自己人生」，白書宇更加積極向上。

導師江芸慧說，白書宇不但功課好，還是短跑好手，也獲得新北市圓夢獎學金；懂事的他還利用假日到住家附近的新北市北峰圖書館擔任志工。基隆商工校長陳明印昨天頒發一萬元獎學金，肯定他在逆境中樂觀向學。

基隆高中黃柏霖 吃賣剩的便當果腹

基隆高中黃柏霖因家貧、母親無力照顧，長期由阿嬤扶養，雖然生活困難，他仍樂觀進取、熱心助人，透過台大「希望入學」錄取中文系。黃柏霖晚餐都吃合作社中午賣剩的便當，或早上沒賣完的免費三明治，如果便當與麵包賣完了，導師黃相文就幫忙張羅晚餐；基隆高中李姓家長得知，捐贈十萬元助學金。

基隆女中學生戚居凡的家境也不佳，暖暖圖書館是她的避風港，優游書海讓她獲得力量面對人生逆境。她錄取台大圖書資訊學系，不斷感謝導師林上瑜、國文老師張憶慈的鼓勵及協助。

新北市丹鳳高中學生陳品儀來自單親家庭，母親健康不佳，在照顧媽媽之餘，也努力讀書拚獎學金來分擔家計，課餘勤學日文，高中一年級參加學校補助的赴日本教育旅行，代表學校以日文致詞獲得好評，如願錄取台大日文系。

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