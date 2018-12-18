「種植」教育 台灣青年募款助尼泊爾貧童

2018-12-18

〔記者吳柏軒／台北報導〕三年前台灣學生組成的公益團體「遠山呼喚」，長期駐點尼泊爾，替受震災摧殘的小鎮廓爾喀「種植教育」脫貧，如今扎根後轉赴聖母峰山腳入口的吉里鎮，另起爐灶重啟募捐，發願要幫另外一千名幼童，避免因十美元而放棄念書的憾事再發生。

助震災區脫貧後…林子鈞攜手NGO訂5年計畫

「留下來是選擇，離開則是目標！」遠山呼喚創辦人林子鈞表示，尼泊爾在二○一五年發生規模七．八強震，震央就在小鎮廓爾喀，有別於其他國家到此種咖啡、茶葉等，自己和團隊成員發想，決定「種植」教育，更制訂五年期計畫，與在地NGO共同合作，讓教育符合當地需求，最終目的是在地化。

林子鈞等人在三年前提出遠山計畫時，仍是台灣大學學生，創辦人之一蔡宛庭說，歷經這些年，在廓爾喀已看到關鍵數據改變；比如，地震時，當地國小到高中的輟學率約四十二％，團隊進駐後提出各項教育專案，說服家長讓孩子升學，目前輟學率已大幅降至約一％。

林子鈞回想，最初有家長以孩子上課八個小時會影響其務農收入，且偏鄉交通不便，孩子上學來回要花三小時，不願讓孩子上學，遠山呼喚與在地青年組織接觸，並從其宗教活動中固定宣導，終獲家長信賴。

蔡宛庭表示，團隊執行三、四年後已漸成熟，如今可漸漸轉移陣地，明年將把目標挪到震央以東的小鎮吉里；該處過去是登聖母峰的入口，因偏鄉與地震緣故，同樣面臨幼童大量失學、人口外移的困境。

感慨有人因月薪10美元失學 最終盼教育在地化

林子鈞說，會轉到吉里，是受在地青年Dendi的故事影響，他曾為了一個月十美元的零工，放棄教育，如今十分後悔，而在地都是雪巴人，出路只有擔任登山嚮導、搬運工等。遠山呼喚將再度發起教育長期募捐，與當地學校、NGO合作，要再拯救另外一千名幼童。

蔡宛庭指出，教育種植計畫包含四個關鍵：提供學習資金、改善學習資源（圖書館、電腦教室等）、培養孩子內在動機，甚至推動親職教育等，讓家長了解教育的重要，並連結國小、國中到高中，讓受助的家庭明白，可透過完整升學來翻轉孩子人生。其中最直接的改變是學習英語，因不少當地偏鄉人也夢想到尼泊爾首都工作，擁有雙語能力更能達成目標。遠山呼喚希望募集三百位定期資助人，金額不限，善心人士可上官網（https://donate.callsoverridges.org/）填寫相關資料。

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