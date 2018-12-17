《愛肝加油站》C肝治療雖成功 肝硬化仍會存在

2018-12-17

文／許金川

Q：我是慢性C型肝炎病患，今年初接受C肝全口服新藥治療，治療12週後，C肝病毒消失測不到，治療結束後隔3個月再測，病毒仍然測不到，醫師說C肝治療已經成功了。

可是我的腹部超音波看起來還是有肝硬化，而且C肝抗體也還是陽性，請問這樣真的有治療成功嗎？C肝會不會再復發？肝硬化是否會在我C肝治療成功之後，慢慢軟化回來呢？

A：自從C型肝炎的口服新藥問世，很多C肝患者因此受惠，將纏身多年的C肝病毒根除了。根據統計顯示，C肝口服新藥治療成功的機率高達97%。

理論上，只要在停藥的3個月後，仍維持測不到C肝病毒的狀態，就表示C型肝炎治療成功，之後C肝病毒再復發的機率是相當低的。至於C肝抗體是曾經感染過C型肝炎病毒的標記，臨床上，絕大部分的C肝患者，即使已經治療成功，C肝抗體仍會呈陽性並不會消失。

不過，雖然是治療成功了，原本已經存在的肝硬化並不會因此軟化或恢復到沒有肝硬化的狀態，而肝硬化者每年有5%的機率會長出肝癌來，因此，即使C型肝炎治療成功，千萬不可忽略定期追蹤的重要性。

此外，因為C肝病毒有6種不同的基因型，原本的基因型雖然治療成功，之後還是有可能不小心再感染到其他基因型的C肝病毒，因此，對於可能造成皮膚黏膜受損的情況，還是要盡量避免。

總之，C肝全口服新藥治療的副作用少，慢性C肝患者若能藉此將體內的C肝病毒根除，可以避免肝臟進一步的發炎，也可以讓已經硬化的肝避免硬化加劇，降低日後發生肝癌的機率。

因此，慢性C型肝炎患者應積極追蹤、接受治療，才能免於日後的肝病之苦。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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