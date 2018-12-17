3樣食材 助你遠離食道癌

2018-12-17

文／江承源、洪偵容

食道癌是近10年來死亡率增幅第一的癌別，加上兩位名人相繼因食道癌匆匆離世，使民眾聞食道癌色變，但如何從吃下手呢？只要正確選擇食材，將防癌飲食生活化，就能吃得安心、吃出健康，遠離食道癌威脅。

另外，除了拒絕菸、酒、檳榔，也要遠離燙口食物、燒烤、火鍋、醃漬品等，為自己健康把關。

自然界許多食物具抗氧化或抗癌作用，如維生素A、C、E、類胡蘿蔔素、硫化合物和多酚類等，有國外研究指出，每天吃100克的柑橘類，即可降低14%罹患食道癌的風險，雖然國內並無類似研究，但可確定的是，每天盡量在一餐當中，至少吃5份蔬果，均衡攝取深綠、深紅、深黃色的蔬果，以提高免疫力。

目前正值柑橘類和番茄產季，柑橘類富含維生素C，可保護黏膜組織，阻礙亞硝酸鹽合成致癌物，而番茄含茄紅素及類胡蘿蔔素，抗氧化能力強，且能清除體內自由基，杏鮑菇含維生素A、C、E，可強化上皮細胞功能，透過將3樣主要食材加熱的方式，不失為冬天暖胃的清爽蔬食料理。

◎以番茄柑橘烤杏鮑菇為示範：

●食材（約2人份）：杏鮑菇一條、小番茄10顆對切、橘子半顆、鹽適量、黑胡椒適量、義式香料適量、橄欖油適量。

●製作過程：

1.將杏鮑菇以滾刀方式，切成約3公分大小，鋪於烤盤紙上。

2.加入對切的小番茄和數瓣橘子。

3.加入橄欖油、鹽、胡椒、義式香料，並與上述食材略抓混合。

4.置於烤箱內烤10分鐘，直到聞到果香及香料味道，即完成料理。

（作者分別為亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科主治醫師、胃腸肝膽科營養師）

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