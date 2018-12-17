冬天減肥想成功 從早睡早起做起

2018-12-17

文／王致統

一年四季中，冬天算是最不容易減重的時候，一方面因為穿的衣服變多了，很容易蓋住身上肉多的地方，讓人失去警覺心，另一方面也因為天氣冷，身體對於熱量的渴求也會上升，造成這段時間內，減重者的體重常會起起伏伏。

人不外乎在很冷、很累、很餓的狀況下會特別想吃，所以要在天冷時，維持住體重，甚至還要讓體重下降，其中的關鍵點，就是要避免讓身體處於前述狀態。

◎保暖：

天冷時，身體為了維持體溫，自然會對熱量的需求增高，以維持身體機能的正常運作，所以冬天食慾通常比較好，就是這個原因。所以最簡單的方式就是儘量保暖，身體溫暖，自然就不需要攝取額外的熱量禦寒。

◎規律生活、早睡早起：

綜觀大部分冬天復胖的人，很大的一個問題就是管不住自己的食慾。為何意志力會如此薄弱？最常見的原因就是人太累，很多病人明明下班都10點多了，回到家硬是要追劇到半夜1、2點才睡，導致隔天疲憊不堪，身體疲憊，又要面對工作壓力，腦袋就需要更多熱量來維持運作，面對食物也更沒有抵抗力，更不用說去運動了。

因此，早睡早起，讓身體充飽電，自然有更高強的意志力面對冬天的減重。

◎正確飲食觀念：

天冷時，自然會以熱食為主，同時要儘量吃足3餐。很多人為了減重，往往一天只吃兩餐或一餐，其實這樣的作法除了很容易犧牲健康之外，也會讓身體處於過度飢餓的狀態，而使得下一餐吃更多，吸收更好，體重也更難掉！

臨床上，很多一天只吃一餐或兩餐的人減重成效往往不好，就是前述情形。

再來要降低澱粉比例，可以拉高肉、菜、蛋及豆腐的比例，一方面均衡營養，另一方面也較可以維持飽足感。

減重的成功需要時間累積，但是很多人往往為了速效，用很多激烈的手段，或是吃很強的減肥藥，雖然體重一時之間有往下掉，但往往犧牲了健康，而且常常一停藥就復胖。

其實減重還是要回歸原點，飲食、運動及規律生活作息，3者缺一不可，如果真的工作太忙沒時間運動，那就先從簡單的早睡早起做起吧！

（作者為天權中醫診所院長）

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