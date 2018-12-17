高職教師須雙證 將有緩衝期

2018-12-17

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部擬修正高中專業及技術科目教師的實務工作經驗認定標準，從原先工作證、勞保證明擇一，改為兩者皆要，引發教師反彈。不滿者指出，有些教師將因難以取得證明，無法參加教師甄試，且明年新學年上路，只剩半年，緩衝期不足。國教署回應說，預告階段收集各界意見，最後若仍予修改，會同步提供緩衝期。

預告階段 收集意見

依「技術及職業教育法」規定，高職老師必須具備業界實務工作經驗，依法須提供一年的工作證明，或勞保、薪資單等。但教育部上月廿三日預告將修正認定標準，把工作證明、勞保等擇一的規定，改為兼具，且預定明年上路。

此案於行政院公共政策平台上引發批評，指草案更改將導致有人因證明不齊全，無法參加教師甄試。另未畢業者只需補齊一個月實務經驗就符合規定，已在職場者卻需一年，顯有不公。

更有人點出，十年前未強制企業投勞保，或五人以下小公司免勞保等，認定標準修改後，有些人恐因無法補齊實務經驗證明，進而喪失教師甄試資格，痛批修法違憲。

教育部國教署組長韓春樹表示，當初立法用意，希望高職老師在教書之前有業界經驗，將理論跟實務結合有利教學。此外，目前在校師培生規定實習一個月，但未來畢業後仍須補足十一個月的實務經驗，與其他人的標準一致。至於資歷認定必須工作證跟勞保皆具，是因為有學校反映難以辨識工作證的真偽。

面對反彈聲浪，韓春樹表示，此案仍在預告修法階段，正在收集各界的意見，若修法後確定要提供勞保證明，將會提供緩衝期限，不影響相關人的權益。

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