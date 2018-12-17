通報新制效應！疑換藥影響療效 半年暴增到243件

2018-12-17

〔記者林惠琴／台北報導〕常見民眾因醫療院所換藥擔心藥效變差，衛福部食藥署建置「藥品療效不等通報系統」，每年的通報案件都是兩位數。食藥署與健保署今年五月合作推動「疑似藥品療效不等通報」新制，半年就接獲二四三件，數量暴增。食藥署認為可能是新通報機制較便利導致件數；藥師則建議釋出處方箋讓患者到藥局選擇領用原藥，減低換藥造成的心理影響。

醫院診間門口，護理師向一名老伯說明原廠商不再供藥，醫師開新藥，老翁皺眉說擔心吃不慣；醫院領藥窗口前，中年婦人向藥師詢問：「怎麼藥長得跟以前不同？」得知醫院換藥，滿臉憂慮。

為了降低患者用藥疑慮，食藥署二○○○年已建置「藥品療效不等通報系統」，食藥署科長洪國登表示，當醫療人員或民眾發現更換同成分、同劑量、同用法但不同廠牌藥品後，患者感覺藥效變差，即可通報。今年五月更與健保署合作，在「健保雲端藥歷查詢系統」增設通報管道。

食藥署統計，二○一五至二○一七年藥品療效不等通報分別三十四件、五十二件、二十九件；今年新通報機制上路後，據健保署統計，短短半年接獲二四三件，明顯增加。

安眠藥類占3成最多

健保署專委黃兆杰指出，二四三件通報以安眠藥等精神抑制用藥占三成最多，其次是抗高血壓、血脂調節劑、泌尿外科與糖尿病用藥，來源從診所到大醫院均有，且涵蓋學名藥、原廠藥，這些資訊每月轉給食藥署評估與追蹤。

洪國登補充，患者感覺療效不同，可能與個人體質或環境改變等有關，會再評估資料、專家會議討論，甚至抽驗藥品。

食藥署長吳秀梅解釋，今年可能因新通報機制較便利而導致件數增加，但過去曾就通報品項做檢驗，很少發現藥效有問題，且每年均有監測計畫確保用藥安全，推估民眾心理因素影響是主因。

藥師公會全聯會政策執行長沈采穎指出，原廠藥換學名藥或學名藥換原廠藥，都有病人反映換藥後感覺藥效變差，但衛福部調查沒問題，坦言心理因素難解決，建議健保署與醫療院所溝通，碰上未採購品項，釋出處方箋讓患者到社區藥局領取，民眾應有選擇廠牌的權利。

243件疑似藥品療效不等通報的主要類別

藥師認為，醫療院所可適時釋出處方箋讓患者到社區藥局領藥；圖中人物與本文無關。（記者林惠琴攝）

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