華南金獲3座菁業獎 公股行庫大贏家

2018-12-17

〔記者陳梅英／台北報導〕號稱金融界「奧斯卡」的台灣傑出金融業務菁業獎出爐！華南金融集團一舉奪得金融業務菁業獎三項優等獎項，包括「最佳社會責任獎」、「最佳數位金融獎」及「最佳消費金融獎」，為本屆獲獎數最多的公股行庫。

金融研訓院主辦的菁業獎十四日舉行第九屆頒獎典禮，華南金控由羅寶珠總經理及華銀鄭永春總經理共同出席領獎。華南金控暨華南銀行董事長吳當傑表示，華南金控本屆以「用『心 HEART』共創美好未來，守護您的初衷」為題參選最佳社會責任獎，非常感謝評審對於華南金控在永續發展方面的肯定。

華南金積極響應政府政策，協助都市更新、開發綠色、銀髮及普惠金融商品，另結合子公司資源長期投入基層棒球扎根等體育活動；未來，華南金將會持續用金融專業守護社會，讓這個社會因為有華南而更美好。

另子公司華南銀行獲得「最佳數位金融獎」。吳當傑指出， 華銀始終把建構台灣行動支付環境的基礎視為使命，為了解決店家、使用者與支付業者的痛點，華銀於兩年前提出「國內QR Code 共通標準」的概念，獲財政部與財金公司的大力支持，並推出金融業、電子支付與電子票證業者都能使用的「台灣Pay QR Code共通標準」，讓推展成果能相加相乘。

目前已有二十五家銀行加入、整合四三三六種帳單、逾五萬個店家採用、超過五百萬使用者，成功打造台灣行動支付生態圈。

此外，華銀在推動銀髮金融方面亦頗有成效，也因此榮獲本屆「最佳消費金融獎」。華銀是唯一推出兩種以房養老商品的銀行，首創具有「不動用不計息、可隨借隨還」靈活機制的「安養房貸」，適合為因應未來臨時性資金需求的客群；還有結合「安養信託」及「即期年金保險」專款專用的「美滿享福貸」，符合有資產傳承規劃的客群需求，讓年長者不必跑兩家銀行即可以依其需求選擇適合之方案。

華南金融集團表示，秉持核心價值「HEART」（Honesty誠信、Efficiency效率、Activeness主動、Responsibility責任、Teamwork合作），長期致力提升經營績效、 保障客戶權益及創造股東價值，未來將持續以具體作為履行企業社會責任，並運用金融專業，積極響應政府政策，推動綠色金融，回應環境、社會、公司治理（ESG）三個面向的議題。

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