中華郵政 明年將招考2295人

2018-12-17

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政明年將招考二二九五人，較今年略增，錄取率預估可望超過五％，最高起薪四．五萬元。

錄取率估5％ 起薪最高45K

中華郵政委託台灣金融研訓院辦理甄試，明年一月十六日起至廿八日報名。第一階段筆試將於三月十六日舉行，台北、台中、高雄三考區辦理，第二階段口試、體能測驗則於五月四、五日舉行，預計五月十三日公布成績。

明年1月16日起報名

中華郵政預計近三年退休人數約每年一一○○人，精算人力需求後辦理招考。明年招考二二九五人，包含正取一七五○人、備取五四五人。

業界分析，郵局起薪雖較其他國營事業低，但工時穩定、全台據點最多，主管缺額多，每次均吸引上萬人報考。且中華郵政今年平均調薪三％、基層達五％，也是誘因。

目前中華郵政營運職起薪四萬五二一○元、專業職三萬五八三五元，內勤人員也有三萬一五八○元；外勤人員另依工作性質與天數，每月還有駕駛加給約七八四八元、收投加給約六○八○元。

根據簡章規定，外勤郵差筆試測驗，除了台灣自然及人文地理、郵政法規大意，近年加考交通安全常識，包含道路交通安全規則、道路交通管理處罰條例。

外勤郵差另須接受體能測驗「扛沙包」，須於一分鐘內搬運三十公斤重的郵袋，折返五公尺來回，完成六趟才及格、十四趟滿分。

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