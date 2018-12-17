冷氣團來了 北台下探11度

2018-12-17

挾中國污染物來襲 高屏空品達紅害

〔記者蕭玗欣、劉曉欣／綜合報導〕入冬首波大陸冷氣團昨深夜抵台，將持續到週三清晨。中央氣象局預估，週二清晨北台灣低溫僅十二度，沿海空曠地區更下探十一度，中南部早晚溫差可達十二度，民眾須做好保暖工作。此外，這波冷空氣挾帶中國境外污染物抵台，預估今天上午是影響最劇烈的時候，北台灣空品將亮起橘燈，高屏地區空品恐達紅害等級。

乾冷到後天 中南部溫差達12度

氣象局預報員陳伊秀表示，這波冷空氣屬於乾冷型態，各地氣溫從昨晚起一路溜滑梯，今天清晨中部以北低溫十五、十六度，白天十七、十八度，其他地區清晨低溫十八到廿度，白天高溫廿四到廿七度。

週二清晨最冷，北部、東北部低溫十二度，沿海空曠地區下探十一度，中南部地區為十四到十六度，但白天高溫可能有廿六、廿八度。

氣象局原預估這波大陸冷氣團輻射冷卻效應較強，可望增強為強烈大陸冷氣團，但因台北測站最低溫為十三度，尚未達到強烈大陸冷氣團的十二度標準，因此強度維持大陸冷氣團。

環保署監資處處長張順欽表示，這波大陸冷氣團挾帶的境外污染物以細懸浮微粒PM2.5為主，預計今天抵達台灣。

北台灣地區今上午空品將明顯轉差，北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區以及馬祖、金門，空品為對敏感族群不健康的「橘色提醒」，接著一路影響到中部及南部地區。雲嘉南沿海地區風速偏強，午後易出現揚塵現象，高屏因位於下風處，擴散條件偏差，空品恐亮起紅燈。北台灣空品明天上午將逐漸好轉，南台灣則要到下午影響才會趨緩。

天氣轉冷，時序進入禽流感好發季節。彰化縣驚傳入冬以來第一起禽流感確診事件，昨天撲殺鹿港一處土雞場的六九五八隻土雞。這也是全台十二月第一件高病原性禽流感疫情。

入冬首起禽流感 彰化撲殺近7千隻雞

彰化縣動防所長董孟治表示，本月六日於鹿港土雞場進行上市監測採樣，檢體經過家衛所前天確診，證實這處土雞場有雞隻感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒。他呼籲業者注意家禽的健康情況，並加強飼養管理與自衛防疫工作。

彰化入冬傳出首起禽流感，動防所昨天立即完成撲殺作業。（彰化縣動防所提供）

一週天氣

首波大陸冷氣團南下，16日早上氣溫偏涼，午後冷空氣將逐漸靠近台灣上空，越晚越有涼意，民眾外出需嚴加保暖。（記者簡榮豐攝）

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