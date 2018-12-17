獨老棲身屋燒毀 民眾合力修繕

2018-12-17

家當沒了還殃及鄰居 40多人整理家園 要助他安心過年

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市獨居老人蔡伯伯的房子遭大火燒毀，全部家當都沒了，還殃及鄰居，蔡伯伯既難過又內疚。在當地里長等人號召下，四十多位善心民眾昨天合力幫蔡伯伯整理家園，並協調水電及水泥木工協助修繕，讓他能安心過年。眾人揮汗送暖的溫馨畫面，堪稱台灣最美的風景。

靠年金+資源回收 72歲翁刻苦過日子

每月靠三千多元年金過生活的七十二歲蔡伯伯，平常撿拾資源回收物貼補家用。十四日晚上，他住的老房子疑因瓦斯外洩引發火警，把全部家當都燒光了，還波及隔壁的蕭姓鄰居，若不是另一位戴姓鄰居發現起火，及時叫醒熟睡中的蔡、蕭兩人，後果不堪設想。蔡伯伯看到自己的房子被燒得面目全非，又沒有錢賠償蕭姓鄰居，難過得淚流滿面。

雖逃過火劫但沒錢賠鄰居 老淚縱橫

當地斯文里長郭明賢及市民代表方華雄獲悉後，對蔡伯伯處境感到同情，透過臉書號召民眾幫蔡伯伯渡過難關。廿多位海青青弘會志工及大武營區空特部官兵昨天到蔡家集合清理火場，還有一群高雄市的年輕人，從臉書上看到訊息後，主動前來幫忙。從事美髮業的柔柔說，天氣越來越冷，擔心老伯伯沒地方住，她會持續關心。

里長號召民眾送暖 盼趕在年前重建

民眾愛心送暖令蔡伯伯十分感動，頻頻致謝。他說，他的房子燒了就燒了，就是對鄰居過意不去，快過年了卻發生這種事，還煩勞這麼多人，真的很抱歉。

郭明賢表示，蔡伯伯的房子受損嚴重，短期內無法居住，蔡伯伯暫時先住在朋友家，他將協調有建築專長的志工協助整建，讓房子儘早恢復基本生活機能，賠償問題再設法處理，畢竟是場意外，誰都料不到。

方華雄表示，志工從蔡伯伯家中清出的雜物相當多，將協調市公所清潔隊清運，同時將號召水電及木工為蔡伯伯修繕房子，希望能趕在春節前完成，讓他安心過年。

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