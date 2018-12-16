健康聚寶盆》巷弄長照站 在地老化不孤單

2018-12-16

文／黃菁萍

台灣社會越來越老，家庭人口結構也越來越小。高齡老化照顧議題從獨居老人照顧而生的長照1.0，一直到擴大關懷照顧者「老老照顧」與「單老照顧」而衍生出的長照2.0之「ABC社區整體照顧服務體系」，都是為了因應未來台灣快速的老化社會來做準備。

資源連結 臨時托顧、共餐

ABC社區整體照顧服務體系強調的是讓社區住民「看得到、找得到、用得到」，尤其C級巷弄長照站（巷弄柑仔店），更是以資源連結、社區長者臨時托顧、提供長者共餐、安排預防失能或延緩失能之課程，並鼓勵輕度失能長者走出家門，多參與社會，以落實長者在地老化為目標。

善用C級巷弄長照站的出現，不僅讓單獨子女照顧者有照顧喘息空間（臨時托顧服務），藉由營養共餐讓老老照顧者，甚至獨居者，提升飲食健康，並增加「陪伴感」外，鼓勵社區長者參加專業且多樣化的延緩失能課程，更能提供社區長者學習新事物、增加身體活動機會、認知功能訓練、多娛樂與社交參與，達到長者整體功能預防失能，維持健康機能。對於衰弱老人的身體與大腦功能的多樣刺激，更能重建其生活功能，促進認知，提升自立能力，除了延緩失能，還可增能！

讓照顧子女有喘息空間

台灣老年人口比例統計至今年（107年）為14.05%，正式地邁入高齡社會。而其中又以嘉義縣（18.61%）、雲林（17.69%）與南投縣（16.7%）為前3大老化縣市。目前台灣共1400多個C級巷弄長照站存在於各縣市中，民眾可透過網路查詢，或是電話撥打1966長照服務專線，詢問相關資訊。鼓勵家中長輩多利用長照資源，藉由C級巷弄長照站的場域提供，鼓勵長者走出家門，參與延緩失能課程，增加長者社交互動與學習機會，提升長者自立功能，重新安排老年生活，讓長者在地老化，健康樂活不孤單！

（作者為樂林職能治療所職能治療師）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/