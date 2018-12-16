鼓勵身障者運動 他想要座射箭練習場

2018-12-16

〔記者楊綿傑／台北報導〕「身障者不應自怨自艾，要試著找到出路！」

小兒麻痺患者林濟誠為身障射箭金牌選手，他帶領射箭隊伍參加全運會奪下最佳團體獎，創立台北市身心障礙射箭協會，與身障游泳國手的太太黃淑華默默在身障運動領域耕耘，他的心願是有一座身障射箭選手標準練習場，讓更多身障人士可以從射箭運動中找回自己、肯定自己。

自小不良於行 但個性樂觀

五十九歲的林濟誠小兒麻痺患者，自小不良於行，必須使用枴杖，成長過程中常承受外界異樣眼光，但他個性樂觀，積極與人交際。國中畢業之後，林濟誠在基督教團體中學習一技之長，朝鐘錶業發展，後來又學會配眼鏡驗光相關技術，靠自己雙手打拚，開設鐘錶眼鏡行，創業成功獲選炬光優秀青年，受總統召見。

休閒時林濟誠喜歡運動，平常都訓練自己游泳，太太黃淑華也是游泳好手，黃淑華因緣際會結識射箭教練，推薦林濟誠去練習，沒想到練出興趣。

多次獲射箭金牌 也培訓選手

十多年來，林濟誠多次獲得全國身障射箭比賽金牌，大約六年前轉任教練，曾帶領選手在全國運動會拿下許多獎牌。

為了進一步發展身障人士射箭運動，林濟誠於二○○七年成立台北市身心障礙射箭協會，鼓勵身障人士參與射箭運動，心心念念想為身障射箭選手們爭取一座標準練習場。

除了射箭外，林濟誠還投身年少時代鍾愛的攝影，克服身體不便、勇闖世界名勝，他坐在輪椅上，以一百公分高度看世界，拍攝出令人讚嘆美景，日前他和攝影夥伴們舉辦攝影展，與大家分享不同高度的美景。

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