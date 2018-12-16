小朋友的「視界」偏鄉學童自拍影片看家鄉

2018-12-16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕齊柏林導演「看見台灣」紀錄片播下種籽！也被暱稱「阿北」的中華民國愛自造者學習協會理事長蘇文鈺，與好友們發起「看見家鄉」計畫，帶著學童操作空拍機記錄家鄉之美，今年邁入第二年，昨在成大舉行發表會，呈現豐富多元「視界」。

今年共有花蓮縣西林國小（太魯閣族）、彰化縣文德國小、南投縣法治國小（布農族）、南投縣僑光國小、南投縣鯉魚國小、雲林縣拯民國小六所偏鄉國小、三十九位學員參與。他們透過影片記錄採訪過程，從觀察、發想、空拍、後製到發表，逐漸學會說故事、拍攝、剪輯以及口語表達能力。

位於武界部落的法治國小在九二一前彷彿遺世獨立，大地震發生時，部落的聯外道路全數中斷，直到兩週後才得到物資投送，也反映在「我們的家鄉武界星球」影片中。

片中不只講述大地震，從地震後到如今武界成為著名觀光景點，法治國小的孩子們透過參與採訪記錄，更深刻體會遊客來到部落，與部落的接觸甚至是碰撞，點點滴滴在心頭。

拯民國小張家瑜參加過兩次「看見家鄉」計畫，她表示：「問別人問題有一種開心的感覺，得到答案很興奮！」鯉魚國小的學員呂承叡則說，學習操作空拍機最吸引他，拍攝過程中，慢慢知道原來家鄉有許多值得記錄的故事。

蘇文鈺指出，從事偏鄉教育時，發現許多小朋友若有機會能力離開，可能就不會再回來了，因此希望「看見家鄉」計畫，能帶孩子踏查、觀察、探索鄉里的故事，對鄉里有更多認識與感情。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/