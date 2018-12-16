放狗虐殺鴿子 大學生還想直播

2018-12-16

引發撻伐 六名社團幹部被要求寫報告

〔記者劉婉君／台南報導〕網路論壇「Dcard」日前有一篇貼文指出，有長榮大學的社團學生疑將鴿狗同籠，導致鴿子被狗殺死，甚至有學生在通訊軟體群組起鬨要求看直播影片，遭民眾痛批「不把生命當一回事」。校方表示，該事件發生在三月，校方四月接獲通報後，調查訪談六名社團幹部並要求寫反思報告，目前僅一人仍留在社團，其餘均已退社。

發生在3月 校方4月接獲通報

貼文民眾附上通訊軟體LINE的對話截圖，指長榮大學關懷生命社學生疑將鴿子關進校狗籠內讓狗虐殺，實在很誇張，也令人非常生氣。貼文立即引來許多民眾撻伐，更有人在網路貼出疑似當時LINE群組對話，甚至有學生在群組中發言，「請問可以直播殺鴿子嗎？」還有多人回答要看。貼文民眾怒問：「鴿子不是生命嗎？」

隨後有自稱是社團幹部的學生發文說：「我們很抱歉，對於鴿子和大家。」原來是學校狗舍附近有不少鴿子，喜歡偷吃狗飼料，有一次某幹部在籠子裡放飼料，鴿子進去吃後順勢把籠子門帶上，沒想到後來有一位學姊放狗進籠子殺了鴿子，「雖然我們不是殺鴿子的人，但我們卻眼看這件事發生，所以我們都有責任。」

校方表示，四月接到學生通報後，已展開調查及約談，確認有六名社團幹部涉及此事，當時的社長因管理不當主動辭職下台並退社，造成此事件的學姊退社後已畢業，其餘四名在群組起鬨者，也有三人退社。校方除加強相關學生的生命教育觀念，也要求參與者正視自己錯誤的行為。

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