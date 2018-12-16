日本名古屋轉熱 業者紛開航線或增班

2018-12-16

〔記者陳宜加／台北報導〕日本名古屋持續轉熱，長榮航空、AirAsia陸續宣布明年開航名古屋，華航則將增班，今年另有星悅航空加入市場。業者分析，名古屋向來是旅遊大城，也是轉往其他地區樞紐，航空業者反映市場暢旺需求。

長榮、日亞航 明年開航直飛

名古屋航線過去最少僅華航、國泰、日本航空三家營運，近年台灣虎航、捷星日本兩家低成本航空加入；來自日本的星悅航空於今年十月開航。

AirAsia日亞航宣布，明年二月起開航台北─名古屋航線，預計使用A320飛航、每天一班。

長榮過去曾飛名古屋，二○一二年停飛，今年引進波音七八七夢幻客機，重新布局日本市場，明年六月六日起復飛每天一班來回；華航也看好日本市場，明年夏季班表台北─名古屋從每週十二班增為每天兩班。

日本DoMo民宿集團執行長李奇嶽表示，名古屋是日本第三大城，僅次於東京、大阪，也是旅遊熱點，加上是日本中部地區樞紐，可以轉往東北其他景點，包括黑部立山、合掌村、飛驒高山、富山、金澤。

國人出國最愛日本，今年已突破四百萬人次，市場暢旺，航空公司開新航線或增班，主要反映需求，前景可期，東京奧運二○二○年舉辦，相信赴日人數將持續創新高。

民航局統計，今年冬季班表日本航線每週達六九四班，居所有市場之冠。名古屋航線今年平均載客率達八成五，平均每月有六萬人次往來，並以日航、華航最多。

國人赴日 今年已突破412萬人次

根據觀光局統計，今年截至十月，國人赴日已突破四一二萬人次，較去年成長近五％，再創新高；至於日本旅客來台則約一五六萬人次，與去年同期持平。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/