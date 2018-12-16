指定非值班醫師接生 長庚將收費

2018-12-16

為醫師爭取權益 林口長庚19日起收出勤費

〔記者周敏鴻、吳亮儀／綜合報導〕林口長庚紀念醫院將從十九日起收取產科「非值班時間醫師出勤費用」，產婦若指定非值班醫師接生，將額外增加三千到六千元費用。醫院副院長賴瓊慧說，目的是鼓勵產婦同意由值班醫師接生，若產婦堅持指定醫師，就要為產科醫師們爭取非值班時間出勤的權益。

產婦若指定醫師 將增3千到6千元費用

衛福部官員表示，只要收費名稱不叫「指定醫師費用」、且收費價格有核報當地衛生局，「非值班時間醫師出勤費」是可以合法收取的。

收取非值班時間醫師出勤費 需符3項規定

衛福部醫事司長石崇良說，民眾掛號時基本上就已經指定醫師，醫院不能再收取「指定醫師費用」，若要收取非值班時間醫師出勤費也有明確規定。第一為限制在夜間、假日，且是醫師的非值班時間；第二為基於醫病關係需要，且醫師一定要同意；第三，收取的費用不能做為醫院行政費用，需直接補貼給醫師本人。

林口長庚紀念醫院的產婦如要指定「非值班時間」的醫師接生，若接生的時間為小夜班，包括週一到週五下午五點到凌晨零點、週六中午十二點到凌晨零點、週日與國定假日的上午八點到凌晨零點，被指定醫師可收取三千元非值班時間醫師出勤費；若接生時間為大夜班，即每天凌晨零點到上午八點，收取六千元非值班時間醫師出勤費。

賴瓊慧說，許多產婦因接受特定醫師產檢後，與醫師建立長期關係，堅持要由產檢醫師接生，會增加醫師額外工作負擔，產科醫師若需每天廿四小時待命，就應有合理補償，此規定也希望能改變現狀，鼓勵產婦同意由值班醫師負責接生。

醫改會︰加收費用 恐無助緩解醫師超時過勞

醫療改革基金會則認為，醫院加收非值班時間醫師出勤費，恐無助緩解醫師超時過勞問題，重要的應是強化非上班時間的輪值人力數量與素質，做好產婦妊娠期間的全程照護（total care）等，增進病人對醫院整體團隊的信任，才能真正解決問題。

婦產科醫學會秘書長黃閔照說，產科有較特別的醫病關係，有些孕婦從產檢時就由熟悉的主治醫師看診，自然會希望生產時由同一名醫師協助。目前台大醫院、北榮等醫院沒聽說要收取這個費用，但也有多家醫院收取，例如台北慈濟醫院、禾馨婦產科等。

卅三歲的吳小姐預產期為明年二月，她認為，懷孕期間許多檢查都由同一位主治醫師看診，熟悉自己的狀況，且大大小小的費用都花了，不差生產時這幾千元。

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