羊水栓塞突休克 產婦輸血3萬CC保命

2018-12-15

記者張軒哲／台中報導

32歲的林太太上個月14日在診所待產時癲癇發作，緊急送到童綜合醫院急診室，到院時已全身抽搐、牙關緊閉、口鼻出血、唇色發黑、量不到血壓，同時羊水栓塞、大出血、休克，經過CPR、剖腹產手術、裝葉克膜、止血手術、輸血超過3萬CC，昏迷17天後甦醒，狀況穩定，而小寶寶仍在加護病房接受治療。

林太太18歲就生下第一胎，2名女兒已14歲、13歲，隔多年懷第三胎男嬰，沒想到生產時，情況危急。童綜合醫院動員了相關科別醫師搶救2條生命，在急診室就執行緊急剖腹產，小寶寶在到院後10分鐘出生，也立即CPR和插上氣管內管，送往新生兒加護病房搶救治療。

林太太在急救後恢復脈搏血壓，但生命徵象非常不穩定且會陰部大出血，除了大量的輸液、輸血，裝上葉克膜，等她情況稍微穩定後，進行電腦斷層檢查，確診是羊水栓塞、休克、瀰漫性血管內凝血病症。

儘管不斷輸血治療，仍然大出血，一度腹腔出血5350CC，經過手術24小時後，終於止血成功，2日來總計輸血量高達3萬CC，幾乎是她自己全身預估血量約4200CC的7倍。

由於休克過久，腦部有缺氧受損狀態，在加護病房前2週一直處於半昏迷狀態，身上最多同時有14根管子和傷口，在17天後林太太終於完全清醒，讓大家看到生命的奇蹟。

林先生昨天表示，太太18歲就嫁給他，現在又遇到這樣的事，真的很辛苦，還好有醫療團隊的照護。

羊水栓塞 致死率逾9成

童綜合醫療副院長吳肇鑫指出，羊水栓塞是產婦可能碰到最大的災難，死亡率逾9成，即使救回也有超過9成的病人陷入沒有辦法恢復的昏迷狀態。高品質的CPR、立即剖腹產娩出胎兒、充分的輸液輸血、快速的置放葉克膜，是成功救回產婦最大的關鍵。

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