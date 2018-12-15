呼吸道融合病毒 嬰幼兒呼吸道殺手

2018-12-15

文／黃競瑩

6個月大的小軒原本健康活潑，最近出現發燒與輕微咳嗽流鼻水，2-3天後，咳嗽情況加劇，常把好不容易餵進去的一點奶與副食品，通通吐了出來，胃口變得很差，尿尿量也減少，且有呼吸急促的現象。

細支氣管炎住院主因

就醫檢查，診斷是急性細支氣管炎，經過一週睡氧氣帳與打點滴的住院治療後，小軒終於痊癒了。透過痰液檢驗得知，造成這一切的兇手是「呼吸道融合病毒」。

◎呼吸道融合病毒威脅大

呼吸道融合病毒是感冒病毒的一種，一年四季均可能發生，尤其以春天和秋冬較流行，對2歲以下的嬰幼兒來說威脅極大，是造成嬰幼兒細支氣管炎住院最常見的原因。

症狀初期像是感冒，演變成發燒、鼻涕痰多、食慾降低、劇烈咳嗽，甚至引起喘或呼吸窘迫而威脅生命，也可能併發細菌性中耳炎或肺炎，需要抗生素治療。

若為早產兒、先天性心臟病、免疫疾病、血液腫瘤等潛在疾病的病童，症狀會更嚴重。一般嬰幼兒感染此病毒後，即使痊癒了，將來也有較高的機會發生氣喘。

◎病童若有以下症狀，要立刻就醫：

●呼吸急促或呼吸費力。

●活動力差。

●脫水跡象（尿尿減少、哭時沒有眼淚等）。

◎治療：

若可以居家照護，要盡量給予充足水分、適度退燒，並注意有無前述危險徵兆。

住院病童會被安排睡在氧氣帳裡，給予點滴補充水分；用蒸氣的方式吸入3%高張的鹽水，對控制病情也是有幫助的；若有氣喘體質的孩子，使用支氣管擴張劑可緩解症狀。

重症的患者可考慮使用抗病毒藥物。但該藥有副作用，所以不會常規使用在每個病童身上，需由醫師評估後才會使用。

另外，針對高危險的極度早產兒與先天性心臟病童，健保給付一種預防性抗病毒單株抗體，每個月接種一劑。

◎防範之道：

預防呼吸道融合病毒感染，最好的方式就是避免帶孩子到密閉擁擠的公共場所、加強洗手，已感染者不要接觸幼童。因為呼吸道融合病毒的屬性特別，疫苗研發困難，目前沒有預防針。

不過醫藥界正努力研究，目前有疫苗已完成成人測試，希望不久的將來，就會有安全有效的疫苗提供孩童使用。

（作者為馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/