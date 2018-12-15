高教寒冬的暖陽 私校協會頒十大傑出教育事業家

2018-12-15

〔記者林曉雲／台北報導〕高教寒冬的暖陽，中華民國私校文教協會昨頒獎表揚第六屆十大傑出教育事業家，包括大葉大學董事長黃正雄等十人獲獎，肯定帶領學校發揮教育的力量，營造永續幸福。黃正雄曾在前總統李登輝任內擔任總統府副秘書長，擔任大葉大學董事長後，帶領學校成為彰投雲嘉規模最大的私立大學，培育五萬五千多名校友。

當選人包括中華科大董事長孫永慶、環球科大創辦人許文志、大葉大學董事長黃正雄、龍華科大董事長孫道亨、元培科大董事長蔡清胤、育達科大董事長王育文、僑泰高中董事長蔡玉堂、大榮高中董事長李振登、東吳工家創辦人賴旭星、慧燈中學董事長吳君瑩。

另第二屆十大傑出校長當選人則是亞洲大學校長蔡進發、逢甲大學校長李秉乾、台北海洋科大校長唐彥博、東南科大校長李清吟、德明財經科大校長徐守德、經國管理學院校長邱明源、能仁家商校長林佳生、明台中學校長林垂益、立人中小學校長孫國燕、康僑中小學校長許銘欽。

黃正雄出身於台南七股養殖世家，擔任大葉大學董事長已十二年。他表示，大學時很幸運遇到恩師管歐教授，讓他深信老師的熱情足以影響學生一生，大葉推動「德國式師徒制」教育，學校成立研發基地，促進中彰投產業發展與升級，開創產學研三方合作模式。

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