東北季風減弱回暖 明午後再變天

2018-12-15

〔記者楊綿傑／台北報導〕昨晨仍冷，平地最低溫為桃園新屋的十五．九度，今起東北季風減弱，至明天上半天溫度略升，不過明天下半天到下週二，今年首波大陸冷氣團來襲，低溫下探十二度，提醒民眾注意。

氣象局預報員陳伊秀表示，今天白天之後東北季風減弱，溫度約可回升兩度，北部來到廿一至廿三度，明天上午再略升到廿二至廿四度，中南部及花東約廿七到廿九度，天氣舒適，但北部及東北部偶有飄雨。

首波冷氣團來襲 將下探12度

明天下午天氣將轉變，陳伊秀提到，入冬首波大陸冷氣團南下，這波冷空氣屬乾冷，僅東部有零星降雨，預估下週一清晨北部低溫將下降到十三至十四度、中部十五度、南部十七度。最冷的時候為下週二清晨，受輻射冷卻影響，北部低溫下探十二至十三度、中部十六度、南部十八度。

下週二白天起溫度略微回升，週二白天北部回到廿至廿一度，早晚溫差大，預估週三清晨，北部低溫約十三度、中部十四度、南部十六度，但白天後北部溫度回升到廿四度、中南部則是廿七到廿九度。

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