元旦連假火車票開賣 尖峰時段秒殺

2018-12-15

〔記者楊綿傑 、蔡亞樺、楊心慧、李立法／綜合報導〕台鐵元旦連續假期車票昨日凌晨開賣，到昨天傍晚已完成廿五萬四千五百九十筆、四十三萬一千五百九十八張車票訂票作業，尖峰時段東、西部幹線長途自強號來回均已售完。逾期未取車票，將於明日上午九點重新釋出供民眾訂票。

台鐵表示，東部幹線部分，本月廿八日下午二點至廿九日下午三點，台北往花蓮、台東方向，以及明年元旦上午七點以後，花蓮、台東往台北方向，長途自強號座位均已售完。

在西部幹線部分，本月廿八日下午二點至廿九日中午十二時，台北往高雄方向，及明年元旦上午十點以後長途自強號座位也都已經售完。南迴線高雄往返台東，長途自強號各車次尚有座位。其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次都還有座位可供旅客訂票。

至於加開台北—花蓮對號區間快車方面，本月廿九日台北往花蓮、明年元旦花蓮往台北座位均已售完，其餘車次尚有座位。

另外，針對花東地區疏運，本月廿八日、廿九日及明年元旦六班實名制自強號專車，已於今日零時起開放身分證Ｕ、Ｖ及今年十二月以前設籍花東之縣民網路訂票。

追曙光是元旦跨年的最夯行程，台北市立天文科學教育館昨指出，根據推算，二○一九年全國最早曙光出現在台中市南湖大山，時間落在凌晨五點七分，平地則在蘭嶼的龍頭岩、凌晨五點十二分，台灣本島平地則在台東縣三仙台，時間為凌晨五點十五分。

2019年首道曙光 在南湖大山

若不想跨年時人擠人看台北一○一煙火，台北市工務局大地工程處推薦可前往象山登高遙望煙火，不但能欣賞美景，還能親近大自然！能夠清楚看見台北一○一煙火全景的六處地點，包含攝手平台、六巨石、攝影平台、煙火平台、永春崗平台、超然亭等。

而屏東林區管理處則利用墾丁國家森林遊樂區居高臨下、擁有絕佳視野的「觀海樓」，舉辦迎接曙光活動，全程由專業森林志工領隊解說，欣賞多變的珊瑚礁地景與園區豐富的植物生態，更有美味的在地食材早餐，有意參加的民眾，報名速度要快，洽詢電話08-8861211。

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