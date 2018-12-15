公費流感疫苗 缺口52萬劑

2018-12-15

變質的同批號疫苗確定不解封

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年發生數起公費流感疫苗變質事件，同批號疫苗被封存，目前疫苗缺口仍有五十二萬劑，疾病管制署表示，五十歲以上、有糖尿病等高危險群民眾有些人今年可能打不到疫苗，不過疾管署強調，會再努力調貨。

逾50歲高危險群 部分恐打不到

另外，嬰幼兒六合一疫苗自去年五月使用至今，全國僅剩約三百劑存量，分布於少數縣市接種單位，預計十二月底前會全數用罄，其後出生滿六個月幼兒將全面恢復接種五合一及Ｂ型肝炎兩項疫苗。

根據疾管署統計，目前公費流感疫苗已施打四八六萬劑，之前國外藥廠賽諾菲有四十三萬多劑、國內藥廠國光生技五萬多劑還在封存，食藥署專家會議已做出決議「不解封」，不會流入市面。

疾管署副署長莊人祥表示，近日賽諾菲藥廠雖再進廿四．三萬劑，但已經是最後一批了。疾管署去函國光生技希望能協助紓解疫苗缺額問題，不過國光表示，流感疫苗的製造及供貨已經結束；今年流感疫苗五十二萬劑缺口大概很難補齊，但疾管署強調，會再努力調貨。

學生配額與幼兒劑型疫苗 充足

莊人祥說，若流感疫苗補不足，有些符合公費流感疫苗的民眾會打不到。由於學校都會配額施打，學生部分沒有問題，幼兒劑型疫苗目前也充足。

不過，年齡大於五十歲的成人、有糖尿病等高危險群及身體質量指數（ＢＭＩ）大於三十的肥胖民眾，部分人可能打不到。

目前成人流感疫苗還有廿五萬劑，兒童劑型則有八萬劑，符合免費接種條件的民眾最好儘快接種，多一層保護力。

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