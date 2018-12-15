蝦味先刑事未定讞就挨罰 高市衛局判還720萬

2018-12-15

〔記者黃建華／高雄報導〕國內生產老字號零食「蝦味先」的裕榮食品公司，去年因涉嫌使用逾期原料，被雄檢依違反食安法起訴，但刑事官司尚未定讞，高雄市衛生局先對裕榮公司開罰七百廿萬元，該公司打行政官司，近日獲勝訴，高雄高等行政法院判高市衛生局應撤銷原裁罰，並返還七百廿萬元罰金。

高雄高等行政法院認為，同一案件，刑事罰優先行政罰，高市衛生局在司法尚未判決定讞前就對裕榮公司開罰，有違行政罰法第廿六條第一項「刑罰優先」原則，因此判撤銷原裁罰，並應返還已收到的七百廿萬元罰金給裕榮公司。

據了解，去年五月生產「蝦味先」的裕榮食品公司遭檢舉涉嫌自二○一四年使用過期原料，八十九歲負責人洪宗喜被諭令五百萬元交保；同年十一月檢方偵結將洪男、蘇姓廠長、廖姓副廠長與謝姓採購經理四人依詐欺及違反食安法起訴，並沒收三年來共二五四八萬元不法所得。高雄市衛生局並對裕榮公司以違反食品衛生管理法開罰七百廿萬元。

裕榮公司提告指出，高雄市衛生局去年六月發函將該公司函送高雄地檢署偵辦，卻又於六月九日逕為對該公司裁罰，顯有違行政罰與刑罰競合「一事不二罰」原則。高市衛生局則自認行政裁罰並無不當。

不過，行政法庭審理認為，衛生局裁罰的裕榮公司違規事實與檢方起訴事實為同一案件，依行政罰法第廿六條第一項「刑罰優先」原則，因此判撤銷高市衛生局對裕榮公司的裁罰，可上訴。

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