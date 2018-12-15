立委︰郵務士防水制服 氟化物超標9.2萬倍

2018-12-15

〔記者黃欣柏、吳亮儀、林菁樺、楊綿傑／綜合報導〕郵務士制服好毒！民進黨立委林俊憲、蕭美琴昨召開記者會指出，中華郵政近五年採購的郵務士防水外套及褲子，都有使用歐盟禁用的全氟化合物布料，其含氟化物量高達九萬兩千ppm，是歐盟檢出上限一ppm的九萬兩千倍，中華郵政卻不願正視此問題，「簡直是在慢性傷害郵務士！」

與會的中華郵政協理郭純陽強調，中華郵政從未要求廠商添加氟化物，只有要求服裝防污性，應請衛福部、經濟部相關篩檢單位做出明確規範讓服裝界遵守。

林俊憲表示，他詢問多家化工助劑供應商，服裝若要達到中華郵政要求的四級防污規定，就得使用含全氟化合物 （PFCs）之布料，PFCs會透過空氣散佈，在人體內可滯留四年，歐盟去年已決議所有紡織衣物都必須排除氟化物及其衍生物。蕭美琴也提到，她要求中華郵政正視此問題，但中華郵政以「我國沒明文禁止PFCs」為由拒絕修改規範。

經濟部標檢局表示，我國針對紡織品、服裝規定為CNS一五八○八，目前僅將歐盟規定列在國家標準中提供業界參考，未具強制性。至於高防污性能布料是否要使用全氟化合物（PFCs）或全氟辛烷磺酸鹽（PFOS）？官員表示，因其他材質也能做到防污效果，業者已減少使用，或用其他材質替代。

醫師︰要看暴露量才能確定危害程度

台北榮總毒物職業醫學科主任楊振昌指出，全氟化合物可以防水防油，以前很有名的「鐵氟龍」塗層就是這類物質，若郵差有穿內搭衣服而隔絕外衣的話，影響應該有限，「實際影響要知道暴露量才能確定」。

中華郵政工會理事長鄭光明表示，制服規範完全比照GORE-TEX大廠，立委應該是被假訊息矇騙。當初訂「防污性四級」是根據外勤工作性質而定，未指定廠商須使用何種成分原料，目前也無證據顯示該等級防污性需使用含氟成分，外勤人員從二○○八到二○一三年都是穿著此類制服，滿意度極高。

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