豬瘟疫區豬肉 3件來自中國

2018-12-15

〔記者簡惠茹、朱沛雄／綜合報導〕為防止中國的非洲豬瘟疫情入侵台灣，非法攜帶肉品入境的最高罰鍰上調到一百萬元，昨天是新罰則實施首日，防檢局出動檢疫犬加強稽查，共查獲八件非法攜帶肉品入境的案件，其中有三件豬肉製品來自中國，都各開罰五萬元。

各開罰5萬 最重可罰百萬

中國非洲豬瘟疫情從八月至今已有二十二個省／區淪陷，共確認九十三例，疫情有持續擴散趨勢，台灣已在機場、港口攔截到五例中國肉品具非洲豬瘟病毒。由於非洲豬瘟目前無藥可醫，台灣養豬業者憂心忡忡，擔心非洲豬瘟蔓延到台灣，重演當年口蹄疫慘劇。

為防堵疫情，動物傳染病防治條例提高非法攜帶肉品罰鍰的修正案，從昨天凌晨零時起生效，違規旅客將罰一萬元以上、一百萬元以下罰鍰。

昨上午十一時許，從中國鄭州搭機入境桃園機場的台灣籍詹姓旅客以及自中國北京搭機來台的中國籍代姓旅客，都因攜帶豬肉火腿腸入境，遭海關與防檢局查獲，二人都被處以五萬元罰鍰；下午一名台灣籍羅姓旅客自香港攜帶臘肉入境，一樣被裁罰新台幣五萬元。

防檢局指出，桃園機場查獲旅客違規攜帶動物產品者計八件，其中三件非法攜帶中國火腿腸及臘腸，各開罰五萬元；裁罰三萬元的則有四件，包含中國雞肉兩件、越南豬肉兩件；裁罰一萬元的有一件，為來自日本的犬貓食品。

金門醫院 赫見棄置的中國豬肉包裹

台灣防堵非洲豬瘟的作為已經提升到國安層級，但昨天卻有人將裝有中國豬肉的包裹丟棄在金門同伴動物醫院門口。院方表示，已將物品送往防疫單位檢驗，呼籲民眾收到類似包裹不要隨意丟棄，應通知防疫單位處理。

此外，有民眾擔心從外國入境台灣班機的飛機餐廚餘會成為防疫漏洞。桃園機場公司表示，所有入境航空器的垃圾都必須送到桃園機場內的焚化爐銷毀，不會流入境內。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/