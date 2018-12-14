肝移植後日常復健 在家也能做

2018-12-14

圖•文／程騰寬

物理治療是一門改善日常生活的專業，在許多重大疾病的急性後期，例如神經相關的腦中風、脊髓損傷後的功能性復健，或是胸腔的心臟瓣膜置換、腹腔的肝臟移植後的心肺功能重建等，需經過審慎評估後，擬訂嚴謹的治療計畫幫助患者。

以肝臟移植而言，患者在術前因末期肝病普遍已有肌少症、骨質流失造成的久臥式生活型態，缺乏活動下，除了持續影響肌肉質量和骨質密度外，還有心肺適能下降的併發症，連翻身坐起、站起走路等日常功能都受影響，失去生活的獨立性，一旦經由移植手術終止疾病造成的惡性循環，便要藉由物理治療重建功能。

初期生理狀況較不穩定需臥床休養時，會教導簡單的床上運動維持肌力；由於臀部肌群及大腿肌群在維持站姿時，扮演極重要的角色，進而影響行走功能，所以建議以抬臀運動（圖1）及直膝抬腿運動（圖2）分別加強臀部肌群及大腿肌群。

接下來是行走的前置訓練：微蹲及踏步運動，這類承重的活動可以減緩骨質流失，並且刺激整體下肢肌力，增加站立的穩定性。

微蹲運動（圖3）可以在承重姿勢下，同時加強臀部及大腿的肌力，執行時，須留意臀部維持在腳跟正上方，身體不可歪斜，腳尖朝前且膝蓋維持與肩同寬。

踏步運動（圖4）可以分成原地踏步、前後踏步、來回踏階3個等級，家中有樓梯的個案可在最底層訓練上下踏階；踏步運動除了可以加強整體下肢的肌力，還可以訓練平衡及心肺耐力。

上述的基礎訓練，主要是協助患者回到基本生活，其他較大的體能需求還要做專項訓練。以爬山為例，將負重訓練融入平地行走，再進階至爬坡、登階；場地可以從一般步道、中小型山，最後才能上百岳。

訓練期間應量力而為，並注意自身的生理變化，以「有點喘但還能完整講出一句話」的狀態為最佳，若有任何不適，請立即停止並休息。

循序漸進訓練 定期回診追蹤

台灣的風氣相對保守，許多患者大病一場後，只敢執行靜態式活動，但其實透過物理治療師的指導，掌握循序漸進的訓練原則，搭配定期回診追蹤，還是可以享受往日動態的休閒娛樂。（作者為彰化基督教醫院復健醫學科物理治療師）

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