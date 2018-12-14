中醫內服外用併治 向痛風說拜拜

2018-12-14

文／陳玟

天氣轉涼，秋蟹肥美，愛吃海鮮的上班族阿翔幾乎兩三天就去吃火鍋，特別喜歡現在最流行的海鮮痛風鍋。但有一天起床，突然感到右腳踝一陣痛感襲來，腳踝有些紅腫，走路吃力，原來是痛風又發作了！

痛風自古又稱為富貴病，與飲食習慣有很大的關係，若攝取過多高嘌呤（或稱普林）及高蛋白的食物，容易誘發痛風發作及加重病情。

有研究發現，痛風容易發作的人嘌呤代謝較差，以致過量的尿酸鹽沉積在關節軟組織而發病。

從中醫的角度來說，好發痛風的患者其體質多以脾腎虛弱為本，加上不適當的飲食生活習慣，加重了脾虛，並產生濕濁痰瘀在體內，經脈阻滯、氣血運行失暢，而出現疼痛、腫脹，甚至關節變形。

◎中醫在改善痛風可分為疼痛發作的急性期治療，及平時的緩解期保養：

●急性期：內服藥以清熱解毒、利濕化痰、活血化瘀為主，幫助尿酸排出、消炎消腫止痛，並可考慮針刺太白穴、公孫穴、崑崙穴、申脈穴、足三里、豐隆配合提插捻轉的瀉法幫助緩解疼痛。

●緩解期：內服藥以補益肝腎、運脾化濕、舒筋通絡為主，幫助調整體質，減少尿酸生成、穩定體內尿酸值，以避免痛風再次發作。

因好發尿酸者的體質多半見有脾腎虛弱，在緩解期時可搭配熱敷或艾灸腎俞、三陰交，加強脾腎的養護。

飲食上要避免飲酒，大骨、內臟類熬煮的鍋底、加工火鍋料、帶殼海鮮及菇類等，都是高普林的食材應減少攝取。

中醫食療上，紅豆薏仁水、玉米鬚茶、白芍茯苓扁豆粥等都是不錯的選擇。飲食聰明選，再搭配中醫內服外用保健方法，幫助減少痛風發作。

（作者為林口長庚紀念醫院中醫內科主治醫師）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/