謠言終結站》高麗菜敷膝蓋舒緩疼痛? 中西醫：並無療效

2018-12-14

記者林惠琴／台北報導

網路流傳，「高麗菜富含營養成分，除了製作成各式各樣的美味料理外，若用於包裹膝蓋，對於舒緩運動扭傷、腫脹均有效，甚至多年關節炎疼痛都不見了」，並聲稱「這種療法已經沿用了好幾個世紀」，但西醫師指出，目前並無相關醫學實證佐證，中醫師也說明效果有限，建議若真有不適仍要儘速就醫。

運動腫痛不適 仍應儘速就醫

網路上分享的內容直指，利用高麗菜治療運動腫痛的方式為「取幾片高麗菜，清洗乾淨後晾乾，除去上面的硬梗；用擀麵杖輕輕壓一下，讓汁液滲出來；用鋁箔紙包起來，在烤箱中加熱一下；取出後敷在疼痛部位，用繃帶或保鮮膜固定；一小時後取下來，每天多敷幾次。」

站在西醫師的觀點，長庚醫院復健科主治醫師林瀛洲表示，目前並無高麗菜可治療運動腫痛的醫學實證，強調在受傷急性期通常有出血、發炎反應，往往會採取冰敷控制，下一步利用熱敷搭配關節運動，避免患部出現沾黏，並有利於儘早恢復活動，再選擇肌力等運動輔助，即可逐漸復原。

站在中醫師的觀點，長庚醫院中醫內兒科主治醫師楊政道則指出，不了解網路流傳的使用方式為何需要加熱？照理是生敷反而可能有效，因為不論是哪一種葉菜類，都有涼涼的感覺，包覆在運動腫脹等局部發炎的患部，或許會達到類似青草藥膏、壓下火氣的感覺。

楊政道認為，雖然高麗菜非刺激性食材，民眾若照用可能沒有壞處，但恐怕頂多也只是很表淺的舒緩作用，有一些些放鬆神經的效果，不至於真有療效、足以治病，因此仍要提醒，萬一症狀遲遲未見改善，說不定是類風濕性關節炎或其他疾病，最好儘速就醫，以免延誤治療。

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