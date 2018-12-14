新台灣之子 想開「媽媽味道」的咖啡廳

2018-12-14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市啟明學校高職部學生黃嘉龍在泰國出生，兩歲時父母離異，由肢體不便的母親帶大，後來隨著母親來台，生活漸入佳境，今年七月母親過世，黃嘉龍因視網膜病變，兩眼視力僅剩○．○五，未來會逐漸失明，他努力學習按摩技能並立志考取按摩執照，一償天上母親的心願，好好活下去，力抗逆境的精神與勇氣，獲得北市教育關懷獎。

學會按摩 黃嘉龍獲北市教育關懷獎

黃嘉龍父親是泰國人、母親是台灣人，母親在泰國定居工作廿多年，黃嘉龍說，在泰國讀國小與國中都住校，因他出生時視力就有問題，當時老師與同學都不了解他，加上沒人管，他跟著村子大哥「混」，對未來沒有夢想。

高職時，黃嘉龍跟著母親回台，先在新北市華僑中學讀兩年語言班，再到啟明學校讀復健按摩科，媽媽當上導遊，生活轉趨穩定，但媽媽今年七月因病過世，原想連絡爸爸，卻得知爸爸在五月也已過世。

黃嘉龍說，媽媽過世當下真的不知所措，沒有家也沒有錢，不知日子要怎麼過下去。老師鼓勵他化悲傷為力量，自己也認真學習按摩技能，還參加校內餐飲科的餐飲專業課程。

黃嘉龍表示，以前媽媽在泰國開咖啡廳，他也會煮咖啡，希望畢業後可以開咖啡廳，把泰國的口味帶進台灣，或把台灣的口味帶到泰國，開一間「有母親味道」的咖啡廳。

北市復興高中發起全校師生「你的舊物，我的新物」義賣活動，將所得全捐給黃嘉龍。台北市教育局指出，教育關懷獎表揚不畏艱難、突破逆境學生，藉其感人事蹟，以為學習典範，今年有四十名學生獲獎。

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