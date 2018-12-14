立院初審 都市捷運前瞻預算凍結一成

2018-12-14

〔記者陳昀、張菁雅／綜合報導〕立法院財政委員會昨天審查前瞻第二期特別預算案，光在交通部軌道建設第二節「都市推動捷運」就討論近兩小時，朝野立委都有人提案凍結，但區域立委努力捍衛，最後預算全數保留，總計九十八億二二一萬七千元凍結十％，待交通部提出書面報告後始得動支。

交通部在前瞻二期軌道建設「都市推動捷運」科目編列九十八億二二一萬七千元，辦理新北三鶯線、淡海輕軌、安坑輕軌、桃園綠線捷運、高雄捷運岡山路竹延伸線，國民黨立委黃昭順提案凍結二十％；時代力量立委徐永明也以一期執行率到七月為○％為由，凍結高雄捷運黃線、台中捷運藍線全數預算。

待交部提書面報告 才能動支

不過，民進黨立委李昆澤、賴瑞隆、吳琪銘、蘇巧慧、陳賴素美及國民黨立委羅明才等人都發言捍衛選區捷運。交通部代理部長王國材也解釋，「都市推動捷運」一期執行率現已達九十．四五％，進行中、也與地方政府有共識；徐永明表示，自己是關心執行率，因此將凍結額度改成十％，要求交通部提書面報告。

「我屏東都沒有，這樣不對！」屏東選區的民進黨立委莊瑞雄則臨時提案要求凍結「都市推動捷運」全數預算，他說，前瞻一期編列五千萬元規劃高捷延伸屏東計畫，預計明年底完成，前瞻二期卻沒有相關計畫，要求交通部提出相關評估報告才能動支。

朝野立委磋商近兩小時後，召委王榮璋裁示，軌道建設「都市推動捷運」預算九十八億二二一萬七千元，凍結十％，待交通部提出書面報告，另外加莊瑞雄要求的高雄捷運延伸至屏東「林園東港線」、「大寮屏東線」評估報告，才能動支預算。

立法院財委會凍結前瞻計畫軌道建設預算一成，準台中市長盧秀燕表示，大台中山手線預算中，中央與地方負擔比例不合理，地方負擔的費用比中央還高，希望立法院副院長蔡其昌、台中市籍立委能一起請交通部重新調整中央與地方的負擔比例。

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