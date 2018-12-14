女工女兒上台大 花蓮高農創校98年第1人

2018-12-14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「家裡沒有一塊田地」，卻對農業有興趣。來自宜蘭縣鄉下的張惠甯隻身到國立花蓮高農念農場經營科，一心嚮往當「植物醫生」，她今年透過台灣大學首度舉辦的「希望入學學士班」錄取農藝系，是花蓮高農創校九十八年來第一次有學生上台大！張惠甯說，「和植物對話」感覺很療癒，從沒想過可以上台大！

張惠甯老家在宜蘭縣蘇澳鎮，家境清苦，由母親獨力撫養。她說，大部分同學都想要讀商科，她不想跟別人一樣，決定念農業，然而她不是農家出身，媽媽在蘇澳的電子廠當女工，「家裡沒有一塊田地」，想務農的決定讓家人、同學都很驚訝。

樂在下田 和植物對話很療癒

由於東部只有花蓮有高農，媽媽鼓勵惠甯「想讀就去吧」，支持她離家到坐車要近兩小時才能到的花蓮念書，在農場經營科班上，「全班只有三個女生」，起初難以適應，要做畦卻「鋤頭都拿不穩」，許多實習工作都很粗重，但她還是很努力，高二獲選入全國農業類科技藝競賽選手培訓。

台大今年首度針對弱勢、中低收入家庭子女舉辦「希望入學」獨招，全國只有卅個名額，可填兩個志願。張惠甯一邊準備全國技藝競賽，同時又要準備獨招的資料審查，她說，在師長鼓勵下，抱著「試試看」的心情準備，第一志願填台大農藝系、第二志願森林系。

昨台大公布榜單，張惠甯聽到自己上榜嚇一跳。她表示，第一時間打電話跟媽媽說，媽媽很高興，但要她多考慮一下。張惠甯坦言，聽到能上台大後，反而擔心起自己以後會讀得很辛苦。她說，她也在考慮就讀國立屏東科技大學的植物醫學系。

花蓮高農校長梁宇承說，該校是農業職業學校，創校九十八年來沒有學生上過台大，「張惠甯是第一個！」為幫助惠甯適應大學，將為她加強英文、化學、數學、生物等科目。

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