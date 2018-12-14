學者︰標案利潤少、風險高 政府、廠商都有責

2018-12-14

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣拚觀光，外國旅客人數逐年成長，但身為國家門戶的桃園機場，航廈容量早已超載，第三航廈工程卻一再延宕。學者認為，利潤少、風險高為招標不如預期主因，也呼籲國內廠商更信任政府。

桃園機場過去十年旅客量整整翻倍增加逾兩千萬人次，今年更可望達四六○○萬大關，現有一、二航廈容量早已不堪負荷，須靠第三航廈紓解。但因連續兩度流標，延後三年完工。

勞動成本增加也影響意願 廠商應更相信政府

桃機公司坦言，第三航廈工程量體大，國內雖有廿餘家廠商有能力，但認為利潤太少、工期太短太趕，可能會先選擇風險較低的公共工程，拆標並提高預算規模。

政大地政系教授孫振義表示，台灣重大建設招標最大問題不外乎預算不足而無利潤，缺乏誘因，或工程界面與複雜度太高，需要國內外團隊合作，但需要有磨合期，且廠商投入大量成本，須有利可圖。

孫振義也提醒，近年台灣面臨另一問題，廠商礙於景氣好壞與對政府信賴度，而影響投標意願，尤其遭逢選舉或政局敏感時機，第三航廈在內的國家級標案更須考慮，加上國內勞動成本增加，也增加廠商成本。

淡江大學建築系教授黃瑞茂則說，國內公共工程習慣用國際標，國外設計師呈現概念為主，發展細部設計時預算上揚，往往最後刪減，失去初衷。廠商需要合理利潤，才有意願投標，標案經評估後訂定底價，一旦追加預算，不僅排擠財源，也容易導致延宕。

逢甲大學運輸與物流學系副教授李克聰則表示，一再流標，雙方皆有責任，政府針對預算、招標條件並未完全掌握，招標才不順利；廠商認知也應適度調整，應對政府建立更多信任感。

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