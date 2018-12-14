魏應充假釋准了 可望回家跨年

2018-12-14

〔記者吳政峰、周敏鴻／綜合報導〕味全食品前董事長魏應充涉指示下屬販售混油，去年被智慧財產法院依詐欺取財罪判刑兩年確定，服刑至今達一年四月，符合假釋門檻，法務部複審認定他在監表現正常，再犯率低，日前核准假釋案，依照正常作業流程，魏可望於年底出監，返家跨年。

魏應充尚有其他案件未確定，分別為涉嫌逃漏稅六千萬元，故意遺漏會計事項不為紀錄，本月六日被台中高分院依違反「商業會計法」判刑兩年；從越南進口飼料油製成香豬油供國人使用，今年四月被台中高分院依違反食安法、詐欺等罪，重判十五年。兩案均上訴最高法院，本件混油案雖獲假釋，日後是否會再回牢籠或全身而退，社會高度關注。

至於魏應充斥資千萬元購入禁止砍伐的台灣油杉，違反「文化資產保存法」一案，原被判拘五十日、緩刑兩年，緩刑也因為他入監服刑而被撤銷，但可易科罰金五萬元，全案確定。

魏應充目前在桃園八德外役監獄服刑，之前提報兩次假釋均被打回票，十一月初第三度提報，經綜合評擬後核准假釋案。知情人士研判，他可望於年底前出獄。

魏應充在外役監獄身分屬於累進處遇第一級，服一個月刑期可折抵四十六天，總共縮刑一百廿天，定明年三月廿八日刑滿，今提早三個月出監，與其他受刑人差距不大。

八德外役監人員說，待高檢智慧財產分署聲請交付保護管束，一經裁准，外役監收到相關文件後，就會安排魏應充出監。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/