台大校長遴選爭議 監委再糾正教部

2018-12-14

〔記者鍾麗華、沈佩瑤、林曉雲／綜合報導〕台大校長遴選爭議，監委高涌誠、張武修八月調查認定台大遴選程序有瑕疵及規範不清，已糾正台大與教育部。不過，監委包宗和、仉桂美也另立通案調查大學校長遴選爭議，則舉例台大校長及陽明校長遴選利益迴避等問題處理不一，並透過訪談大學校長及法政學者等，認定教育部嚴重斲傷政府信譽及大學自治精神，昨再度糾正教育部。

監察院教文委員會昨討論此案時，蔡總統提名的監委持不同意見，他們認為與八月糾正教育部的調查報告結論完全不同，且案子明顯重疊，違反監院「一案不兩查」原則。高涌誠在會中一再對結論表示反對，最後會議決定把反對理由做成會議紀錄。

教育部政次姚立德表示，對於大學自治範圍，特別是大學法第九條，規範教育部對國立大學校長的聘任權力，教育部的見解和監察院不同，對《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》規範不完全處，教育部認為可援引行政程序法，但監察院認為只能依照運作辦法，兩者見解亦不同。

姚立德強調，教育部和監察院的見解雖有不同，但教育部是依據法律作出行政處分，將會再向監院說明。

台大學生會仍盼重啟遴選

台大學生會長吳奕柔表示，監察院的糾正沒有法律拘束力，學生會立場不變，除等待訴願的決定結果，仍要求台大應要重啟校長遴選。

台北市長柯文哲昨受訪直言，身為台大醫學院教授，台大作為台灣最重要學府，卻一年半沒校長，他呼籲民進黨就認賠殺出，管中閔只是個愛喝紅酒的老文青，台大沒有誰當校長就會天崩地裂，沒那麼嚴重，就讓管中閔上任算了。

促認賠殺出 柯︰給管算了

柯文哲表示，給管中閔當校長有些爭議，但不給他當，併發症更高，所以作為醫生，還是務實處理，「關於台大校長，我態度很清楚是『認賠殺出』，就讓管中閔上任算了。」

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