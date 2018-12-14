中國沒通報疫情 也未防制肉製品

2018-12-14

未遵守兩岸食品安全協議

〔記者吳亮儀／台北報導〕非洲豬瘟疫情在中國擴散，各防疫單位都繃緊神經，昨天還發布國家級警示簡訊提醒；不過立委吳焜裕指出，中國未遵守二○○八年通過的「海峽兩岸食品安全協議 」，未通報疫情和防制豬肉製品，讓許多中國豬肉產品隨網購商品溜進台灣，質疑邊境管理有嚴重疏漏。

衛福部長陳時中昨天到立院報告防疫工作，會前受訪時稱讚非洲豬瘟防疫簡訊，認為未來若有新興疾病疫情，應也可以比照辦理。陳時中說，目前食品安全的追蹤追溯制度很完全，要著重的應在商品下架速度，目前對付一些既有的疾病，我國的醫療體系都很完全，但若有「新興疾病」爆發，應會比照發布國家級防疫簡訊。

而立法院衛環委員會的非洲豬瘟防疫專案報告中，立委吳焜裕指出，許多中國豬肉產品隨著網購商品溜進台灣，質疑邊境管理有嚴重疏漏。對此，食藥署長吳秀梅僅回應：「大家都很努力在做。」

因有網友在淘寶網購買寵物牽繩，箱內竟附贈一根中國的火腿腸。農委會動植物防疫檢疫局長馮海東指出，目前正在聯絡當事人了解詳情，非洲豬瘟是重大動物疾病，行政院二度召開院級會議，已加強電商平台與邊境查驗。

關務署說，近期海關Ｘ光機已建檔相關肉製品形狀樣態，以便判讀。

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