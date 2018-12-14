中國沒通報疫情 也未防制肉製品

未遵守兩岸食品安全協議
〔記者吳亮儀／台北報導〕非洲豬瘟疫情在中國擴散，各防疫單位都繃緊神經，昨天還發布國家級警示簡訊提醒；不過立委吳焜裕指出，中國未遵守二○○八年通過的「海峽兩岸食品安全協議 」，未通報疫情和防制豬肉製品，讓許多中國豬肉產品隨網購商品溜進台灣，質疑邊境管理有嚴重疏漏。
衛福部長陳時中昨天到立院報告防疫工作，會前受訪時稱讚非洲豬瘟防疫簡訊，認為未來若有新興疾病疫情，應也可以比照辦理。陳時中說，目前食品安全的追蹤追溯制度很完全，要著重的應在商品下架速度，目前對付一些既有的疾病，我國的醫療體系都很完全，但若有「新興疾病」爆發，應會比照發布國家級防疫簡訊。
而立法院衛環委員會的非洲豬瘟防疫專案報告中，立委吳焜裕指出，許多中國豬肉產品隨著網購商品溜進台灣，質疑邊境管理有嚴重疏漏。對此，食藥署長吳秀梅僅回應：「大家都很努力在做。」
因有網友在淘寶網購買寵物牽繩，箱內竟附贈一根中國的火腿腸。農委會動植物防疫檢疫局長馮海東指出，目前正在聯絡當事人了解詳情，非洲豬瘟是重大動物疾病，行政院二度召開院級會議，已加強電商平台與邊境查驗。
關務署說，近期海關Ｘ光機已建檔相關肉製品形狀樣態，以便判讀。
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為提醒民眾防範非洲豬瘟，防檢局昨日首度以災防告警細胞廣播服務訊息系統發簡訊至國人手機。衛福部長陳時中13日受訪時表示，新興疾病的可能性較高，食安若有重大訊息則會朝這方向努力。（記者廖振輝攝）
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民進黨立委林岱樺（中）13日舉行「非洲豬瘟兵臨城下，防疫作戰準備 好了？」記者會，呼籲主管機關加強防疫工作。（記者廖振輝攝）
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