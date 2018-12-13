全台濕冷到後天 下週乾冷下探14度

2018-12-13

〔記者楊綿傑、吳仁捷／綜合報導〕冷空氣發威！根據中央氣象局資料，昨天清晨平地最低溫落在淡水，只有攝氏十四．二度，共有九個測站創下入冬最低溫紀錄，今天仍有可能再現這樣溫度，濕冷天氣持續到週六清晨。

氣象局也預估，下波冷空氣於下週日（十六日）後半天報到，有機會達到大陸冷氣團標準，北部及東部低溫仍然下探十四度，民眾不可掉以輕心。

氣象局預報員林伯東表示，昨清晨淡水溫度是全台平地最低溫，包括淡水，共有九站破今年入冬以來最低溫，另八站為基隆、蘇澳、台北、板橋、新屋、新竹、梧棲、台南，今天仍有可能出現這樣的溫度。

疑天冷不適 新北8人猝死

今年第一波低溫來襲，新北市已有八人疑因天冷身體不適猝死，因低溫預計持續數日，提醒民眾一定要加強保暖，家有慢性病友者更要提高警覺。

林伯東說，這波冷空氣週六白天開始減弱，不過在此之前，北部、東北部低溫大約十五至十六度，空曠地區可能出現十四度，花東及中南部，低溫約十六至十八度；至於高溫方面，因為下雨關係，北部、東部日夜溫差僅約二至五度，中南部高溫可能來到廿四至廿八度。

林伯東也說，週六雖會回溫，但是北部、東北部並不明顯，仍可能降雨，下週日下半天開始，新一波冷空氣有機會達到大陸冷氣團等級。

林伯東解釋，後面這波冷空氣前濕後乾，下週一開始轉乾，最冷的時間將落在下週二清晨，在輻射冷卻影響下，北部、東北部低溫下探十四度，中南部及花東大約十六至十七度，提醒民眾注意保暖。

由於天冷民眾習慣關窗，新北消防局針對一氧化碳中毒加強宣導，入夜後派出各外勤分隊宣導車，提醒民眾開窗保持空氣流通、留意瓦斯器具使用安全，避免空氣不流通或蓄積一氧化碳引發中毒。

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