讓報稅變簡單 賦稅署長獲傑出貢獻獎

2018-12-13

〔記者楊綿傑／台北報導〕考試院昨舉辦一○七年公務人員傑出貢獻獎表揚典禮，共表揚六個個人及四個團體，財政部賦稅署署長李慶華，改革稅制、簡化稅政、加強e化的施政肯定，獲得殊榮。

傑出公務人員還包括，曾偵辦台北大巨蛋案的台灣台北地方檢察署主任檢察官陳佳秀，協助建構洗錢防制機制貢獻卓著；桃園市政府環保局專門委員葉孟芬，推動灌溉水質改善、首創重金屬總量管制措施，也積極爭取經費改善污染農地，協助友達及華映等廠達成廢水全回收目標；台電專業總工程師蕭勝任歷經高雄氣爆、和平電廠鐵塔倒塌、八一五大停電等影響用電之重大事件，創新施工舊材利用、妥善聯繫指揮調度，大幅縮短搶救期程，也節省鉅額替代成本。

台南市政府消防局股長蔡承諭曾參與台南大地震救災，在救災中吸取經驗，規劃出指揮救災系統，取得ISO認證，並推廣至全國各縣市消防機關；花蓮縣秀林鄉衛生所護理師魏翠華則深入原住民偏鄉服務廿五年，促進部落健康提升，令人敬佩。

團體獎部分，中央健康保險署「健保醫療資訊雲端查詢系統」規劃推動團隊、台東縣政府交通及觀光發展處、內政部地政司—實價登錄詳細登．房地資訊輕鬆查，以及農業委員會林務局嘉義林區管理處等四單位獲獎。

總統蔡英文親臨頒獎，勉勵所有公務人員精益求精，讓所屬機關及台灣更上一層樓。

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