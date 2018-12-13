2500萬獎金送不出惹議！AI競賽調整分數門檻 明年加賽一場

2018-12-13

〔記者簡惠茹／台北報導〕科技部為加速國內人工智慧AI發展，今年首度舉辦「科技大擂台，與AI對話」競賽大型賽事，祭出高額獎金兩千五百萬元，卻因設定的門檻過高，獎金送不出去，引發參賽者批評。科技部昨天宣布取消複賽和決賽簡答題門檻分數，並將決賽正確率門檻由八十％調降為七十二．五％。

「科技大擂台，與AI對話」競賽由國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行，以電腦中文聽力理解為競賽主題，第一名獎金兩千萬元、第二名五百萬元。

但一百四十多隊選手歷經四個月比賽後，主辦單位突然在複賽賽前賽開賽前半小時發出公告，提出超高門檻的獎金但書。進入複賽的二十二隊經過比賽，均未達門檻標準。

此舉引起許多參賽者不滿，反映分數門檻公布時間過晚、分數門檻不合理、題目錄音檔品質不佳，痛批科技部沒有誠意發獎金。

第一名正確率門檻降為72.5％

科技部昨天緊急召開記者會，前瞻司司長楊琇雅表示，競賽初衷是為了推動人工智慧發展，提升中文語音辨識能力，但科技部決定務實調整門檻；參考華語文能力測驗平均通過率，決賽第一名正確率門檻從八十％調整為七十二．五％，第二名門檻照舊為六十％，但取消複賽和決賽簡答題的分數門檻。

楊琇雅指出，因複賽賽前賽也有參賽者反映錄音檔品質不佳，因此明年一月還會加賽一場，擇優成績列入計算，二十二組參賽團隊將從複賽中選出前十名，參加決賽。

科政中心表示，因無前例可循，不清楚團隊實力，所以一開始公告前面六場初賽後會召開專家座談會討論門檻分數，導致最後公告時間太晚，非常抱歉。

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