2到4歲育兒津貼 立委建請下月發放

2018-12-13

〔記者林曉雲／台北報導〕針對六都之外的十五縣市，凡未能進入公立、非營利或準公共化幼兒園的孩童，行政院原規劃明年八月起發放育兒津貼，但立法院教育委員會昨天通過主決議，建請行政部門提早從明年元旦發放。教育部預估經費增加約二十億元，須予研議供政院決定。

今年五月十六日，行政院宣布育兒津貼政策將從現行○到二歲擴大到四歲，第一階段由衛福部負責○到二歲幼兒的育兒津貼，已在今年八月實施；第二階段由教育部負責二到四歲的幼兒，預計明年八月開始實施。

昨天立委多認為，六都之外的十五縣市今年已推動準公共化幼兒園政策，為減少相對剝奪感，育兒津貼應提早到明年元旦上路。

政院規劃，育兒津貼每月二千五百元，第三胎以上每月再加發一千元；現行中低收入戶每月育兒津貼四千元、低收入戶五千元。新制○到二歲維持不變，低收和中低收部分在第二階段時，一併變為每月二千五百元，第三胎以上也是每個月加發一千元。

申請條件為夫妻所得稅率合併之後，綜所稅率二十％以下家庭，且未領取育嬰留職停薪津貼、未接受公立、非營利或準公共化幼兒園服務者，即能領取育兒津貼。

另，立委對政院推動準公共化幼兒園政策有不同意見，要求教育部三個月內提出專案報告，報告之前，二二六億元學前教育預算先凍結二千萬元。

國教署代理署長許麗娟表示，教育部的政策是平價幼兒園先行，所以今年先推十五個縣市準公共化幼兒園，明年再加入六都，立委建請行政部門提早發放，教育部須向政院報告。

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