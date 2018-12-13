防堵非洲豬瘟 首發全民防疫簡訊／違帶中國肉製品 5件驗出病毒

2018-12-13

〔記者吳欣恬／台北報導〕因應中國的非洲豬瘟疫情擴大，農委會下週五（廿一日）將在小港機場、鹽埔漁港及崁頂垃圾焚化廠，進行全國非洲豬瘟防疫大演練。昨午全國民眾的手機也都收到防檢局透過災防告警系統發送的豬瘟防疫簡訊，這是災防告警系統首次針對動植物疫病發布警訊通知，宣示防堵非洲豬瘟正式成為全民運動。

帶肉品入境 明起最重罰百萬

總統府昨日下午公告動物傳染病防治條例第四十五之一條修正案，違規攜帶肉品入境的罰鍰提高為一萬元以上、一百萬元以下，新規定十四日生效。

中國非洲豬瘟已蔓延包括青海在內的廿二個省區。農委會昨天再公布兩例旅客違規攜帶入境的中國製肉品，檢出非洲豬瘟病毒，一為台灣籍、一為中國籍，兩人皆依動物傳染病條例開罰一萬五千元。

邊境攔截319件 中國航班最大宗

防檢局長馮海東指出，在這兩起案例之前，畜衛所已三度自金門港口、台中清泉崗機場以及高雄小港機場的旅客棄置箱中的中國肉製品，驗出非洲豬瘟病毒，但都無法得知丟棄的旅客身分。防檢局統計，自今年九月以來，邊境攔截違規攜帶肉品入境共計三一九件，最大宗來源是中國航班，其次則是越南。

馮海東指出，本週起，各地鄉鎮公所、村里活動中心、農漁會、學校機關等單位將張貼宣導海報，垃圾車也會掛上宣導布條。

此外，農委會和環保署十二月三日起共同展開國內廚餘養豬場聯合稽查，至十日已完成稽查七九四場，其中五場不符蒸煮規定，環保署依法裁罰。

農委會代理主委陳吉仲重申與中國合作防疫的意願，已透過陸委會與海基會協助傳達意願，希望得到正面回應。此外，農委會將擬定離牧政策，降低防疫風險，讓豬農權益獲保障。

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