旋轉肌袖撕裂 多需手術修復

記者陳建志／台中報導
60多歲蘇女士經營早餐店多年，但最近半年肩膀卻隱隱作痛，不但拿不起鍋子，就連煎蛋都有困難，原以為是五十肩，就醫檢查才發現肩膀如袖子般的筋膜出現破洞，確診為「旋轉肌袖撕裂」，透過「微創肩關節鏡旋轉肌袖修補手術」，修復破損的破洞後，才大幅緩解疼痛。醫師建議，此類患者術後需配合復健3個月，才有機會痊癒。
肩痛舉不高 未必五十肩
亞大醫院骨科醫師慕德翰表示，蘇女士接受超音波及核磁共振檢查，發現「旋轉肌袖撕裂」，因而運用「微創肩關節鏡旋轉肌袖修補手術」，在肩膀上先打數個0.5公分傷口，之後清除骨刺，避免磨損，再修補旋轉肌袖破裂處，利用帶線的錨釘將肌腱和骨骼縫合，術後因組織創傷和傷口小，肌力恢復較快，並縮短住院時間。
復健3個月 才有機會痊癒
慕德翰解釋，旋轉肌袖主管肩部活動，分別由肩胛下肌、棘上肌、棘下肌和小圓肌所構成，並由一層筋膜覆蓋在肩關節上，以維持肩關節穩定，由於4條肌肉和筋膜猶如袖子從肩膀延伸，加上肩部旋轉的功能，故稱為旋轉肌袖。
許多人肩膀疼痛無力、手無法舉高時，往往聯想到五十肩，但其實五十肩發生率約為2%，區別五十肩和旋轉肌袖斷裂的簡易方法為，當他人協助患者舉起手臂時，若感到疼痛且卡住上不去，就是五十肩，但若感到疼痛但還能往上舉，就可能是旋轉肌袖撕裂。
慕德翰表示，統計發現，60歲以上的族群，發生旋轉肌袖撕裂的機率近4成，長期重複肩膀動作的人更常見；至於年輕族群則大多是外傷或運動傷害造成，患者因肩峰下的骨刺反覆磨損肌腱，造成筋膜破洞，若不及時處理恐讓洞越破越大，增加治療難度。
醫師也提醒，民眾接受手術後，復健與肌腱癒合時間有直接關係，除按時復健，也應避免突如其來的過度活動，減少猛烈的肩膀活動，才能有效預防旋轉肌袖撕裂復發。
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