86歲嬤補鈣還是骨折 醫︰搭配運動是關鍵

2018-12-12

記者林惠琴／台北報導

86歲的宋奶奶4年前骨折接受手術後，每天吃鈣片補骨，不料今年6月出遊時再度跌倒、骨折，當下疼痛劇烈、無法行走，送醫後確診為行動障礙症候群，必須以輪椅代步，但經運動治療介入，2個月後就不用再坐輪椅也可行動。醫師指出，強化骨質不只補鈣、補維生素D，運動也是關鍵。

運動治療 2個月擺脫輪椅

台灣骨鬆肌少關節防治學會理事長陳芳萍表示，「行動障礙症候群」是老化、骨質密度與肌肉質量下降等各種因素造成日常行動困難；除了國人熟知的骨質疏鬆症外，肌少症、關節炎、握力不足、容易跌倒與肥胖，也屬於行動障礙症候群，骨折風險較正常人高於5成以上。

陳芳萍指出，該會到全國各地針對年長者舉辦行動障礙症候群檢測，共計篩檢2086人，其中高達85%是高危險群、71%確診，半數以上缺乏運動，而平日有補鈣、維生素D者，罹病比例較未補充者低。

高雄長庚醫院內分泌新陳代謝科主任陳榮福說明，從30歲以後骨質會開始流失，並於50歲後可能陸續出現手部骨折，65歲至70歲容易發生脊椎的壓迫性骨折，70歲以上則是髖部骨折機率提高，而髖部骨折1年內死亡率，男、女性分別為22%、15%，不容輕忽。

肌肉要動 骨骼才會強壯

陳榮福強調，許多民眾強化骨質會補鈣，但鈣質要有維生素D可促進吸收，且外面的肌肉要動，裡頭的骨骼才會強壯，因此除了補鈣、維生素D外，運動也是關鍵。

陳榮福指出，補鈣可從飲食著手，包含攝取牛奶、起司等乳製品，而透過每日露出四肢曬太陽15分鐘等方式，則可讓人體取得所需的維生素D。

至於運動，陳榮福說明，不是只到市場買菜或散步，而是要完成一個環狀運動，包含先做原地踏步等有氧運動10分鐘，再利用彈性帶等進行增強肌耐力與骨骼健康的阻抗運動30分鐘，最後伸展運動10分鐘，每週至少要3次，研究發現，成功改善上肢握力、下肢肌力，並增加平衡力。

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